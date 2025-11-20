আজ টিভিতে যা দেখবেন (২০ নভেম্বর ২০২৫)

মিরপুর টেস্টের দ্বিতীয় দিন আজ। ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের প্লে-অফের ড্র আজ সন্ধ্যায়। রাতে পাকিস্তানে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়ে।
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
প্লে-অফ ড্র
সন্ধ্যা ৫-৫০ মি., ফিফা প্লাস
শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস
গ্ল্যাডিয়েটরস-চ্যাম্পস
বিকেল ৫-৩০ মি. , টি স্পোর্টস, স্টার স্পোর্টস ১ ও টি স্পোর্টস
বুলস-রাইডার্স
সন্ধ্যা ৭-৪৫ মি. , টি স্পোর্টস, স্টার স্পোর্টস ১
টাইটানস-স্ট্যালিয়নস
রাত ১০টা, টি স্পোর্টস, স্টার স্পোর্টস ১