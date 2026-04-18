আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৮ এপ্রিল ২০২৬)

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ চেলসি–ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ম্যাচ। স্পেনে আছে কোপা দেল রের ফাইনাল।
বেঙ্গালুরু-দিল্লি
বিকেল ৪টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২
হায়দরাবাদ-চেন্নাই
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২
ব্রাদার্স-পিডব্লিউডি
বিকেল ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস
লাহোর-রাওয়ালপিন্ডিজ
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস
ব্রেন্টফোর্ড-ফুলহাম
বিকেল ৫-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, ২
লিডস-উলভস
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, ২
নিউক্যাসল-বোর্নমাউথ
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, ২
টটেনহাম-ব্রাইটন
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, ২
চেলসি-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, ২
লেভারকুসেন-অগসবুর্গ
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., সনি টেন ১, সনি লিভ
হফেনহেইম-ডর্টমুন্ড
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., সনি টেন ১, সনি লিভ
আতলেতিকো-সোসিয়েদাদ
রাত ১টা, ফ্যানকোড