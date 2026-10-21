আজ টিভিতে যা দেখবেন (২১ অক্টোবর ২০২৬)

ত্রিদেশীয় সিরিজে আজ বাংলাদেশের বাঁচা–মরার ম্যাচ, প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান। রাতে আছে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচ। গেবেখায় চলছে অস্ট্রেলিয়া–দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট।
সিলেট–রংপুর
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ময়মনসিংহ–ঢাকা
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
খুলনা–চট্টগ্রাম
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
রাজশাহী–বরিশাল
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
বাংলাদেশ–আফগানিস্তান
বিকেল ৫–৩০ মি., টি স্পোর্টস
দক্ষিণ আফ্রিকা–অস্ট্রেলিয়া
বেলা ১–৪৫ মি., ট্যাপম্যাড
লিল–গালাতাসারাই
রাত ১০–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
কোমো–ম্যান ইউনাইটেড
রাত ১০–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
রিয়াল মাদ্রিদ–লাইপজিগ
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১
বায়ার্ন–আর্সেনাল
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২
ইন্টার মিলান–শাখতার
রাত ১টা, সনি লিভ
লেভান্তে–বিলবাও
রাত ১২টা, টি স্পোর্টস