আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩ অক্টোবর ২০২৫)

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি আজ। অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিও আজ।
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
রাত ৮–৩০ মি., টি স্পোর্টস
চট্টগ্রাম-রংপুর
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস
খুলনা-বরিশাল
বেলা ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ১০টা, স্টার স্পোর্টস ১
সাংহাই মাস্টার্স
সকাল ১০-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া
দুপুর ১২-১৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
বোর্নমাউথ-ফুলহাম
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
হফেনহাইম-কোলন
রাত ১২-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২