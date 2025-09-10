জাহানারার আনন্দ উপচে পড়ছে

অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমানো জাহানারা আলমের সময়টা দারুণ কাটছে। আরব আমিরাতের ব্যাটসম্যানদের নিয়ে ছেলেখেলায় মেতেছেন ভারতের বোলাররা। ক্রীড়াঙ্গনের বিভিন্ন মুহূর্তের নির্বাচিত ছবি নিয়ে এই আয়োজন—
মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ সামনে রেখে সিলেটে আজ অনুশীলন করেছে বাংলাদেশ নারী দল অনুশীলনের ফাঁকে বোলিং নিয়ে আলোচনায় বাংলাদেশ দলের দুই বাঁহাতি পেসার শরীফুল ইসলাম (বাঁয়ে) ও মোস্তাফিজুর রহমান। আবুধাবিতে আগামীকাল হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করবে বাংলাদেশ মিরপুর শেরেবাংলায় আজ শুরু হয়েছে বিসিবি রান স্কোরিং কর্মশালা। সেখানে বক্তব্য দিচ্ছিলেন বোর্ড সভাপতি আমিনুল ইসলাম। কর্মশালায় উপস্থিত সবাই যেন মনোযোগী শ্রোতা বিখ্যাত সাইক্লিং প্রতিযোগিতা ভুয়েলতা আ এস্পানার ১৭তম পর্যায়ের একটি দৃশ্য। এই ধাপে সাইক্লিস্টদের এল মোরেদেরো গিরিপথ পাড়ি দিতে হয়েছেদুবাইয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত-ভারত ম্যাচ শুরুর আগে জাতীয় সংগীত গাইতে দাঁড়িয়েছে দুই দলআরব আমিরাতের ব্যাটসম্যানদের নিয়ে ছেলেখেলায় মেতেছেন ভারতের বোলাররা। স্বাগতিকদের মাত্র ৫৭ রানে গুটিয়ে দিয়েছে এশিয়ার বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ভারতঅস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে পাড়ি জমানো বাংলাদেশ নারী দলের পেসার জাহানারা আলম ছবিটি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘যখন আনন্দ উপচে পড়ে’