খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৯ অক্টোবর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক
সন্ধ্যায় বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টি। অস্ট্রেলিয়া–ভারত টি–টোয়েন্টি সিরিজ আজ শুরু। মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে মুখোমুখি ইংল্যান্ড–দক্ষিণ আফ্রিকা।

২য় টি–টোয়েন্টি

বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সন্ধ্যা ৬টা, নাগরিক টিভি ও টি স্পোর্টস

২য় ওয়ানডে

নিউজিল্যান্ড–ইংল্যান্ড
সকাল ৭টা, সনি স্পোর্টস টেন ১ ও টেন ক্রিকেট

১ম টি–টোয়েন্টি

অস্ট্রেলিয়া–ভারত
দুপুর ২–১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

প্রথম সেমিফাইনাল
ইংল্যান্ড–দক্ষিণ আফ্রিকা
বিকেল ৩–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

টেনিস

প্যারিস মাস্টার্স
রাত ৯টা, সনি স্পোর্টস টেন ৫

ফিফা অনূর্ধ্ব–১৭ নারী বিশ্বকাপ

স্পেন–ফ্রান্স
রাত ৯–৩০ মি., ফিফা+ টিভি

