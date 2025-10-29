আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৯ অক্টোবর ২০২৫)

সন্ধ্যায় বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টি। অস্ট্রেলিয়া–ভারত টি–টোয়েন্টি সিরিজ আজ শুরু। মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে মুখোমুখি ইংল্যান্ড–দক্ষিণ আফ্রিকা।
বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সন্ধ্যা ৬টা, নাগরিক টিভি ও টি স্পোর্টস
নিউজিল্যান্ড–ইংল্যান্ড
সকাল ৭টা, সনি স্পোর্টস টেন ১ ও টেন ক্রিকেট
অস্ট্রেলিয়া–ভারত
দুপুর ২–১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২
প্রথম সেমিফাইনাল
ইংল্যান্ড–দক্ষিণ আফ্রিকা
বিকেল ৩–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
প্যারিস মাস্টার্স
রাত ৯টা, সনি স্পোর্টস টেন ৫
স্পেন–ফ্রান্স
রাত ৯–৩০ মি., ফিফা+ টিভি