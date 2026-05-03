আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩ মে ২০২৬)

পাকিস্তান সুপার লিগের ফাইনাল আজ, মুখোমুখি হায়দরাবাদ ও পেশোয়ার। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মুখোমুখি ইউনাইটেড ও লিভারপুল। আছে রিয়াল মাদ্রিদের ম্যাচও।
হায়দরাবাদ-কলকাতা
বিকেল ৪টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
গুজরাট-পাঞ্জাব
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
হায়দরাবাদ-পেশোয়ার
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস
বোর্নমাউথ-প্যালেস
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ম্যান ইউনাইটেড-লিভারপুল
রাত ৮-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
অ্যাস্টন ভিলা-টটেনহাম
রাত ১২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
এসপানিওল-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ
সাসসুয়োলো-এসি মিলান
সন্ধ্যা ৭টা, ডিএজেডএন
জুভেন্টাস-হেল্লাস
রাত ১০টা, ডিএজেডএন
ইন্টার মিলান-পার্মা
রাত ১২-৪৫ মি., ডিএজেডএন