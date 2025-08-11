জোতার জন্য ভালোবাসার দেয়াল

হাসছে কাকার পরিবার, চেংডুতে অদ্ভুতসব খেলা, জু–জিৎসুর প্যাঁচ, জোতার জন্য ভালোবাসার দেয়াল, অদ্ভূত সুন্দর গলফ কোর্স ও টেনিসে তারকা দর্শক।
খেলা ডেস্ক
আজ থেকে ঠিক ৫০ দিন পরে সেপ্টেম্বরের ৩০ তারিখে ভারতে শুরু হবে মেয়েদের বিশ্বকাপ ক্রিকেট। মুম্বাইয়ে আজ সেই বিশ্বকাপে ক্ষণগণনা অনুষ্ঠানে ভারত নারী দলের সদস্য হারমানপ্রীত কৌর, স্মৃতি মান্ধানা ও জেমিমা রদ্রিগেজের সঙ্গে সাবেক দুই তারকা যুবরাজ সিং ও মিতালি রাজ
‘হাসতে নাকি জানেনা কেউ কে বলেছে ভাই?’—
ব্রাজিলের সাবেক ফুটবল তারকা কাকার পরিবারের ছবিটাই দেখুন
সবুজ গালিচার পাশে নিঃসীম নীল। যুক্তরাষ্ট্রের অরিগন অঙ্গরাজ্যের ব্যান্ডনে এমন নৈসর্গিক পরিবেশেই হচ্ছে অ্যামেচার উইমেন্স গলফ চ্যাম্পিয়নশিপযুক্তরাষ্ট্রের ওহাইয়োতে চলছে সিনসিনাটি মাস্টার্স। সেখানেই অদ্ভুত সাজে পাওয়া গেল খুদে এই টেনিস ভক্তকেসিনসিনাটি মাস্টার্স দেখতে এসেছিলেন অলিম্পিক ফুটবলে সোনাজয়ী যুক্তরাষ্ট্রের নারী দলের ফরোয়ার্ড ট্রিনিটি রডম্যানওলিভারপুলের অ্যানফিল্ড স্টেডিয়ামের কাছেই এক দেয়ালে প্রয়াত ফুটবলার দিয়োগো জোতার স্মরণে শোকবার্তা দিয়ে এমন দেয়ালচিত্র বানিয়েছেন দলটির সমর্থকেরা‘ফরেভার ২০’ অ্যানফিল্ডে লিভারপুল সমর্থকদের জোতা–স্মরণনাচ ভেবেছেন তো ভুল করেছেন! কী ভুল পরের ছবিতেই দেথুন..চীনের চেংডুতে চলছে ওয়ার্ল্ড গেমস। সেখানে আজ প্রতিপক্ষকে জু–জিৎসুর প্যাঁচে ফেললেন এক প্রতিযোগী। দুজনই ইতালিয়ানঅদ্ভুত এই খেলাটির নাম ল্যাক্রজ। চীনের চেংডুতে জাপান ও অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের ছবি এটি