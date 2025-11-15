ভারত–দক্ষিণ আফ্রিকা
আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৫ নভেম্বর ২০২৫)
ছোট পর্দায় আজ
কলকাতা টেস্ট–২য় দিন স্টার স্পোর্টস ২
ভারত–দক্ষিণ আফ্রিকা সকাল ১০টা
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস টি স্পোর্টস
বাংলাদেশ ‘এ’–হংকং দুপুর ১২–৩০ মি.
বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ রাত ১১টা
জর্জিয়া–স্পেন সনি স্পোর্টস ২
বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ রাত ১-৪৫ মি.
সুইজারল্যান্ড–সুইডেন সনি স্পোর্টস ১
ডেনমার্ক–বেলারুশ সনি স্পোর্টস ২
বসনিয়া–রোমানিয়া সনি স্পোর্টস ৩
গ্রিস–স্কটল্যান্ড সনি স্পোর্টস ৫