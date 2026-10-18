আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৮ অক্টোবর ২০২৬)

ছোট পর্দায় আজ জাতীয় ক্রিকেট লিগের চারটি ম্যাচ, পাকিস্তানের ত্রিদেশীয় সিরিজ, গেবেখা টেস্টের প্রথম দিন ছাড়াও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, লা লিগা ও সোভিয়েত-পরবর্তী ইউরোপিয়ান ফুটবলের নানা রোমাঞ্চকর লড়াই।
সিলেট–রংপুর
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ময়মনসিংহ–ঢাকা
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
খুলনা–চট্টগ্রাম
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
রাজশাহী–বরিশাল
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
পাকিস্তান–শ্রীলঙ্কা
বেলা ২টা, পিটিভি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
দক্ষিণ আফ্রিকা–অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২টা, ট্যাপম্যাড
ব্রাইটন–প্যালেস
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২
লিডস–ইউনাইটেড
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২
নটিংহাম–আর্সেনাল
রাত ৯–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২
রিয়াল মাদ্রিদ–সেভিয়া
রাত ১টা, ট্যাপম্যাড
জুভেন্টাস–লাৎসিও
রাত ১২–৪৫ মি., বিগিন অ্যাপ ও জিফাইভ