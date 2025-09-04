আজ টিভিতে যা দেখবেন (৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

এশিয়া কাপ হকিতে আজ কাজাখস্তানকে হারালে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে সুযোগ পাবে বাংলাদেশ। রাতে আছে ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ।
বাংলাদেশ-কাজাখস্তান
বেলা ৩টা, সনি স্পোর্টস ১
দক্ষিণ কোরিয়া-চীন
বিকেল ৫-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১
ভারত-মালয়েশিয়া
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ১
ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৬টা, সনি স্পোর্টস ৫
পাকিস্তান-আরব আমিরাত
রাত ৯টা, টি স্পোর্টস
কাজাখস্তান-ওয়েলস
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ২
জর্জিয়া-তুরস্ক
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ২
বুলগেরিয়া-স্পেন
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
স্লোভাকিয়া-জার্মানি
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
নেদারল্যান্ডস-পোল্যান্ড
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৩
পুরুষ দ্বৈত সেমিফাইনাল
রাত ১০টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২, সিলেক্ট ১
মেয়েদের একক সেমিফাইনাল
আগামীকাল ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২, সিলেক্ট ১