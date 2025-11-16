খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৬ নভেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আজ ইউরোপে মাঠে নামছে পর্তুগাল, নরওয়ে, ইতালি, ইংল্যান্ড। চার ভেন্যুতে চলছে জাতীয় ক্রিকেট লিগ। আছে দুটি ওয়ানডে। কলকাতায় চলছে টেস্ট।

১ম ওয়ানডে

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৭টা, টি স্পোর্টস

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট-খুলনা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

ময়মনসিংহ-চট্টগ্রাম
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

ঢাকা-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

রংপুর-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

কলকাতা টেস্ট-৩য় দিন

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস

৩য় ওয়ানডে

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
বেলা ৩-৩০ মি., টিস্পোর্টস, এ স্পোর্টস ও পিটিভি স্পোর্টস

রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ

ভারত ‘এ’-পাকিস্তান ‘এ’
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস

বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ

পর্তুগাল-আর্মেনিয়া
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ২

আলবেনিয়া-ইংল্যান্ড
রাত ১১টা, সনি স্পোর্টস ২

ইতালি-নরওয়ে
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

এটিপি ফাইনালস

একক ফাইনাল
রাত ১১টা, সনি স্পোর্টস ৫

বিশ্বকাপ বাছাই: আফ্রিকা

নাইজেরিয়া-কঙ্গো ডিআর
রাত ১টা, ফিফা প্লাস

আরও পড়ুন