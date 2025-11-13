খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৩ নভেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক
আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবলে আজ নেপালের মুখোমুখি বাংলাদেশ। সিলেট টেস্টের আজ তৃতীয় দিন। রাতে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে মাঠে নামবে ফ্রান্স, পর্তুগাল, ইতালি ও ইংল্যান্ডের মতো দল।

৫ম টি-টোয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৬-১৫ মি., সনি স্পোর্টস টেন ১

সিলেট টেস্ট-৩য় দিন

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

২য় ওয়ানডে

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
বিকেল ৩-৩০ মি., এ স্পোর্টস

আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল

বাংলাদেশ-নেপাল
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস

বিশ্বকাপ বাছাই: আফ্রিকা

নাইজেরিয়া-গ্যাবন
রাত ১০টা, ফিফা‍+ টিভি

বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ

আর্মেনিয়া-হাঙ্গেরি
রাত ১১টা, সনি স্পোর্টস টেন ৫

আয়ারল্যান্ড-পর্তুগাল
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস টেন ১

ফ্রান্স-ইউক্রেন
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২

ইংল্যান্ড-সার্বিয়া
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস টেন ৩

মলদোভা-ইতালি
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস টেন ৫

