আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৩ নভেম্বর ২০২৫)

আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবলে আজ নেপালের মুখোমুখি বাংলাদেশ। সিলেট টেস্টের আজ তৃতীয় দিন। রাতে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে মাঠে নামবে ফ্রান্স, পর্তুগাল, ইতালি ও ইংল্যান্ডের মতো দল।
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৬-১৫ মি., সনি স্পোর্টস টেন ১
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
বিকেল ৩-৩০ মি., এ স্পোর্টস
বাংলাদেশ-নেপাল
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস
নাইজেরিয়া-গ্যাবন
রাত ১০টা, ফিফা+ টিভি
আর্মেনিয়া-হাঙ্গেরি
রাত ১১টা, সনি স্পোর্টস টেন ৫
আয়ারল্যান্ড-পর্তুগাল
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস টেন ১
ফ্রান্স-ইউক্রেন
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২
ইংল্যান্ড-সার্বিয়া
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস টেন ৩
মলদোভা-ইতালি
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস টেন ৫