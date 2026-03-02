আজ টিভিতে যা দেখবেন (২ মার্চ ২০২৬)

\u0026lt;p\u0026gt;টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ কোনো ম্যাচ নেই। লা লিগায় হেতাফের মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ।\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;দক্ষিণ কোরিয়া-ইরান\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড অ্যাপ/ওয়েবসাইট\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;রিয়াল মাদ্রিদ-হেতাফে\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;উদিনেসে-ফিওরেন্তিনা\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন\u0026lt;/p\u0026gt;