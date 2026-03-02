খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২ মার্চ ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ কোনো ম্যাচ নেই। লা লিগায় হেতাফের মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ।

নারী এশিয়ান কাপ

দক্ষিণ কোরিয়া-ইরান
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড অ্যাপ/ওয়েবসাইট

লা লিগা

রিয়াল মাদ্রিদ-হেতাফে
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ

সিরি ‘আ’

উদিনেসে-ফিওরেন্তিনা
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন

