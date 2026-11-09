আজ টিভিতে যা দেখবেন (৯ নভেম্বর ২০২৬)

সিলেট টেস্টের শেষ দিন আজ। রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু হচ্ছে পাকিস্তান–শ্রীলঙ্কা প্রথম টেস্ট। অ–১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেটে মালয়েশিয়ার মুখোমুখি বাংলাদেশ।
বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৯–৩০ মি., টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
সিলেট–রাজশাহী
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ময়মনসিংহ–বরিশাল
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ঢাকা–খুলনা
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
রংপুর–চট্টগ্রাম
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
পাকিস্তান–শ্রীলঙ্কা
সকাল ১০–৩০ মি., পিটিভি স্পোর্টস, ট্যাপম্যাড
বাংলাদেশ–মালয়েশিয়া
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ১ ও ৫
শ্রীলঙ্কা–আফগানিস্তান
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ১ ও ৫
জিম্বাবুয়ে–আফগানিস্তান
দুপুর ১২টা, ট্যাপম্যাড