খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৯ নভেম্বর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

সিলেট টেস্টের শেষ দিন আজ। রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু হচ্ছে পাকিস্তান–শ্রীলঙ্কা প্রথম টেস্ট। অ–১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেটে মালয়েশিয়ার মুখোমুখি বাংলাদেশ।

সিলেট টেস্ট: ৫ম দিন

বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৯–৩০ মি., টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট–রাজশাহী
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব

ময়মনসিংহ–বরিশাল
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব

ঢাকা–খুলনা
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব

রংপুর–চট্টগ্রাম
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব

রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট: ১ম দিন

পাকিস্তান–শ্রীলঙ্কা
সকাল ১০–৩০ মি., পিটিভি স্পোর্টস, ট্যাপম্যাড

অ–১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেট

বাংলাদেশ–মালয়েশিয়া
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ১ ও ৫

শ্রীলঙ্কা–আফগানিস্তান
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ১ ও ৫

শারজা টেস্ট: ৩য় দিন

জিম্বাবুয়ে–আফগানিস্তান
দুপুর ১২টা, ট্যাপম্যাড

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