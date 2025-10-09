খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৯ অক্টোবর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

এশিয়ান কাপ ফুটবলের বাছাইপর্বে আজ হংকংয়ের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টির এলিমিনেটর ও প্রথম কোয়ালিফায়ার আজ।

এশিয়ান কাপ: বাছাইপর্ব

বাংলাদেশ-হংকং
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টি

ঢাকা বিভাগ-রংপুর
বেলা ১১-৩০ মি., টি স্পোর্টস

চট্টগ্রাম-খুলনা
বিকেল ৪টা, টি স্পোর্টস

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

টেনিস

সাংহাই মাস্টার্স
বেলা ১টা, সনি স্পোর্টস ২

বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ

ফিনল্যান্ড-লিথুয়ানিয়া
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ২

মাল্টা-নেদারল্যান্ডস
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

চেক-ক্রোয়েশিয়া
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

স্কটল্যান্ড-গ্রিস
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫

বিশ্বকাপ বাছাই: আফ্রিকা

লাইবেরিয়া-নামিবিয়া
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস

মোজাম্বিক-গিনি
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস

সোমালিয়া-আলজেরিয়া
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস

অ-২০ বিশ্বকাপ ফুটবল

যুক্তরাষ্ট্র-ইতালি
রাত ১-৩০ মি., ফিফা প্লাস

