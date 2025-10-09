আজ টিভিতে যা দেখবেন (৯ অক্টোবর ২০২৫)

এশিয়ান কাপ ফুটবলের বাছাইপর্বে আজ হংকংয়ের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টির এলিমিনেটর ও প্রথম কোয়ালিফায়ার আজ।
বাংলাদেশ-হংকং
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ঢাকা বিভাগ-রংপুর
বেলা ১১-৩০ মি., টি স্পোর্টস
চট্টগ্রাম-খুলনা
বিকেল ৪টা, টি স্পোর্টস
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
সাংহাই মাস্টার্স
বেলা ১টা, সনি স্পোর্টস ২
ফিনল্যান্ড-লিথুয়ানিয়া
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ২
মাল্টা-নেদারল্যান্ডস
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
চেক-ক্রোয়েশিয়া
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
স্কটল্যান্ড-গ্রিস
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫
লাইবেরিয়া-নামিবিয়া
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস
মোজাম্বিক-গিনি
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস
সোমালিয়া-আলজেরিয়া
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস
যুক্তরাষ্ট্র-ইতালি
রাত ১-৩০ মি., ফিফা প্লাস