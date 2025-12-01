আজ টিভিতে যা দেখবেন (০১ ডিসেম্বর ২০২৫)

চার ভেন্যুতে চলছে জাতীয় ক্রিকেট লিগের ম্যাচ। ভারতের চেন্নাইয়ে জুনিয়র বিশ্বকাপ হকিতে আছে চারটি ম্যাচ।
সিলেট-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ময়মনসিংহ-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ঢাকা-খুলনা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
রংপুর-চট্টগ্রাম
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
জার্মানি-আয়ারল্যান্ড
বেলা ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
দক্ষিণ আফ্রিকা-কানাডা
বিকেল ৪-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
জাপান-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৬-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
আর্জেন্টিনা-চীন
রাত ৮-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বোলোনিয়া-ক্রেমোনেসে
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন
ভায়েকানো-ভ্যালেন্সিয়া
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ