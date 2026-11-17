জোহানেসবার্গে বাংলাদেশ–দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টের তৃতীয় দিন আজ। জাতীয় ক্রিকেট লিগের মৌসুমের শেষ দিন আজ। সাফের ফাইনালে মুখোমুখি ভারত ও পাকিস্তান।
বাংলাদেশ–দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস
ময়মনসিংহ–রাজশাহী
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ঢাকা–চট্টগ্রাম
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
রংপুর–খুলনা
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
পাকিস্তান–শ্রীলঙ্কা
সকাল ১০–৩০ মি., টি স্পোর্টস ও পিটিভি স্পোর্টস
আফগানিস্তান–জিম্বাবুয়ে
বেলা ১২টা, ট্যাপম্যাড
ভারত–পাকিস্তান
রাত ৮টা, বিটিভি ও টি স্পোর্টস
ডেনমার্ক–নরওয়ে
রাত ১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
ওয়েলস–পর্তুগাল
রাত ১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
পোল্যান্ড–সুইডেন
রাত ১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫