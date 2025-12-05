আজ টিভিতে যা দেখবেন (৫ ডিসেম্বর ২০২৫)

২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের ড্র আজ। বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় শুরু হবে মূল অনুষ্ঠান। ব্রিসবেনে চলছে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। আছে বাংলাদেশ ফুটবল লিগও।
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪টা, টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
সকাল ১০টা, স্টার স্পোর্টস ১
ব্রাদার্স-বসুন্ধরা কিংস
বেলা ২-৩০ মি., টি স্পোর্টস
ড্র
রাত ১০-৪০ মি., ফিফা প্লাস
স্পেন-নিউজিল্যান্ড
বেলা ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ফ্রান্স-জার্মানি
বেলা ৩-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
নেদারল্যান্ডস-আর্জেন্টিনা
সন্ধ্যা ৬টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ভারত-বেলজিয়াম
রাত ৮-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
নাইট রাইডার্স-ভাইপার্স
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস