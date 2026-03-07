আজ টিভিতে যা দেখবেন (৭ মার্চ ২০২৬)

এফএ কাপে আছে ম্যানচেস্টার সিটি, চেলসি ও আর্সেনালের ম্যাচ। আছে নারী এশিয়ান কাপের ম্যাচও। অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের মেয়েরা খেলবে টেস্টে।
চায়নিজ তাইপে-ভিয়েতনাম
বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
ভারত-জাপান বিকেল ৫টা
বিকেল ৫টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ১১-২০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ম্যানসফিল্ড-আর্সেনাল
সন্ধ্যা ৬-১৫ মি., সনি লিভ
রেক্সহাম-চেলসি
রাত ১১-৪৫ মি., সনি লিভ
নিউক্যাসল-ম্যান সিটি
রাত ২টা, সনি লিভ
ওসাসুনা-মায়োরকা
সন্ধ্যা ৭টা, বিগিন অ্যাপ
আতলেতিকো-সোসিয়েদাদ
রাত ১১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ
ফ্রেইবুর্গ-লেভারকুসেন
রাত ৮-৩০ মি., ট্যাপমেড অ্যাপ
লাইপজিগ-অগসবুর্গ
রাত ৮-৩০ মি., ট্যাপমেড অ্যাপ