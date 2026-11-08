আজ টিভিতে যা দেখবেন (৮ নভেম্বর ২০২৬)

সিলেট টেস্টের চতুর্থ দিন আজ। রাতে ইউরোপের লিগ ফুটবলে মাঠে নামবে আতলেতিকো মাদ্রিদ, বার্সেলোনা, ইন্টার মিলান ও জুভেন্টাস।
বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৯–৩০ মি., টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
সিলেট–রাজশাহী
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ময়মনসিংহ–বরিশাল
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ঢাকা–খুলনা
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
রংপুর–চট্টগ্রাম
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ক্রিস্টাল প্যালেস–লিভারপুল
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২
সান্ডারল্যান্ড–চেলসি
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২
ইউনাইটেড–অ্যাস্টন ভিলা
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২
সোসিয়েদাদ–ভায়েকানো
রাত ৯-১৫ মি., টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
ভিয়ারিয়াল–হেতাফে
রাত ১১-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
আতলেতিকো–বার্সেলোনা
রাত ২টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
জেনোয়া–মিলান
রাত ৮টা, জি ফাইভ ও বিগিন অ্যাপ
ইন্টার–কোমো
রাত ১১টা, জি ফাইভ ও বিগিন অ্যাপ
ফিওরেন্তিনা–জুভেন্টাস
রাত ১-৪৫ মি., জি ফাইভ ও বিগিন অ্যাপ