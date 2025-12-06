আজ টিভিতে যা দেখবেন (৬ ডিসেম্বর ২০২৫)

জুনিয়র হকিতে স্থান নির্ধারণীর সেমিফাইনালে আজ দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–২১ দল। অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলাও আছে।
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪টা, টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
সকাল ১০টা, স্টার স্পোর্টস ১
নামিবিয়া-কানাডা
সকাল ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ওমান-মিসর
দুপুর ১২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
অস্ট্রিয়া-চীন
বেলা ২-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বাংলাদেশ-দ. কোরিয়া
বিকেল ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
অ্যাস্টন ভিলা-আর্সেনাল
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ম্যান সিটি-সান্ডারল্যান্ড
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বোর্নমাউথ-চেলসি
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
লিডস-লিভারপুল
রাত ১১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বেতিস-বার্সেলোনা
রাত ১১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ
বিলবাও-আতলেতিকো
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ