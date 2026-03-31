আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩১ মার্চ ২০২৬)

এশিয়ান কাপ ফুটবল বাছাইপর্বে আজ নিজেদের শেষ ম্যাচে সিঙ্গাপুরের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। রাতে ও আগামীকাল ভোরে আছে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের প্লে-অফ ফাইনাল।
বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস
ক্যামেরুন-চীন
দুপুর ১২টা, ফিফা প্লাস
অস্ট্রেলিয়া-কুরাসাও
বেলা ৩-১০ মি., ফিফা প্লাস
ইসলামাবাদ-পেশোয়ার
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস
পাঞ্জাব-গুজরাট
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২
কসোভো-তুরস্ক
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
বসনিয়া-ইতালি
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
চেক প্রজাতন্ত্র-ডেনমার্ক
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৩
সুইডেন-পোল্যান্ড
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫
কঙ্গো ডিআর-জ্যামাইকা
রাত ৩টা, ফিফা প্লাস
ইরাক-বলিভিয়া
আগামীকাল সকাল ৯টা, ফিফা প্লাস