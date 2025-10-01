আজ টিভিতে যা দেখবেন (১ অক্টোবর ২০২৫)

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ বার্সেলোনা-পিএসজি মহারণ। দুপুরে টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া।
চট্টগ্রাম-বরিশাল
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস
খুলনা-রংপুর
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস
সাংহাই মাস্টার্স
সকাল ১০-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ৫
নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া
দুপুর ১২-১৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস
কারাবাগ-কোপেনহেগেন
রাত ১০-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
সেঁ জিলোয়াস-নিউক্যাসল
রাত ১০-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
আর্সেনাল-অলিম্পিয়াকোস
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১
বার্সেলোনা-পিএসজি
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২
মোনাকো-ম্যানচেস্টার সিটি
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫