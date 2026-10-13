আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৩ অক্টোবর ২০২৬)

বাংলাদেশ–আফগানিস্তান একমাত্র টেস্টের শেষ দিন আজ। রাতে আছে চ্যাম্পিয়নস লিগ। আজ নয়টি ম্যাচ। ম্যাচ আছে বার্সেলোনা, ইউনাইটেড ও আর্সেনালের।
সিলেট–ঢাকা
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ময়মনসিংহ–রংপুর
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
খুলনা–রাজশাহী
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
চট্টগ্রাম–বরিশাল
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
বাংলাদেশ–আফগানিস্তান
দুপুর ১২টা, টি স্পোর্টস
দক্ষিণ আফ্রিকা–অস্ট্রেলিয়া
বেলা ১–৩০ মি., ট্যাপম্যাড
পাকিস্তান–শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭টা, ট্যাপম্যাড, পিটিভি স্পোর্টস
সাবাহ–স্লাভিয়া প্রাগ
রাত ১০–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
লাঁস–স্পোর্তিং
রাত ১০–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
আর্সেনাল–লিল
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১
আতলেতিকো–ম্যান ইউনাইটেড
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২
গালাতাসারাই–বার্সেলোনা
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫