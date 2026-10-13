খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৩ অক্টোবর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

বাংলাদেশ–আফগানিস্তান একমাত্র টেস্টের শেষ দিন আজ। রাতে আছে চ্যাম্পিয়নস লিগ। আজ নয়টি ম্যাচ। ম্যাচ আছে বার্সেলোনা, ইউনাইটেড ও আর্সেনালের।

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট–ঢাকা
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

ময়মনসিংহ–রংপুর
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

খুলনা–রাজশাহী
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

চট্টগ্রাম–বরিশাল
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

আবুধাবি টেস্ট: ৫ম দিন

বাংলাদেশ–আফগানিস্তান
দুপুর ১২টা, টি স্পোর্টস

ডারবান টেস্ট: ৫ম দিন

দক্ষিণ আফ্রিকা–অস্ট্রেলিয়া
বেলা ১–৩০ মি., ট্যাপম্যাড

৩য় টি–টুয়েন্টি

পাকিস্তান–শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭টা, ট্যাপম্যাড, পিটিভি স্পোর্টস

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

সাবাহ–স্লাভিয়া প্রাগ
রাত ১০–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

লাঁস–স্পোর্তিং
রাত ১০–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

আর্সেনাল–লিল
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১

আতলেতিকো–ম্যান ইউনাইটেড
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২

গালাতাসারাই–বার্সেলোনা
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫

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