আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩০ জানুয়ারি ২০২৬)

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের পুরুষ সেমিফাইনাল আজ। বাংলাদেশের মেয়েরা বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলবে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে প্লে-অফ পর্বের ড্র আজ।

নারী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই

বাংলাদেশ-স্কটল্যান্ড
সকাল ৯-১৫ মি., আইসিসি টিভি

অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট

ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড
বেলা ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন: সেমিফাইনাল

আলকারাজ-জভেরেভ
সকাল ৯-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

জোকোভিচ-সিনার
বেলা ২-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

প্লে-অফ ড্র
বিকেল ৫টা, সনি স্পোর্টস ১ ও উয়েফা

১ম টি-টুয়েন্টি

শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১

বুন্দেসলিগা

কোলন-ভলফসবুর্গ
রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

সিরি ‘আ

লাৎসিও-জেনোয়া
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন

