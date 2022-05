গুগল ড্রাইভকে উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার দিয়ে ব্যবহার যেভাবে

অ্যাপটি ইনস্টল হয়ে গেলে Sign in to Google Drive উইন্ডো দেখা যাবে। এখানে Sign in With Browser বাটনে ক্লিক করলেই কম্পিউটারের ডিফল্ট ব্রাউজারে গুগল ড্রাইভে সাইন ইন করার নতুন পেজ দেখা যাবে। এবার ইনস্টল করা অ্যাপকে অনুমতি দিতে Sign In বোতামে ক্লিক করতে হবে। ব্রাউজারে যদি আগে থেকেই গুগল ড্রাইভ লগইন করা থাকে, তাহলে সাইন ইন বাটন চাপলেই অ্যাপ ব্যবহারের অনুমতি পেয়ে যাবে। গুগল অ্যাকাউন্ট লগইন না থাকলে ই-মেইল এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করতে হবে।

সেটআপ সম্পন্ন হলে Windows এবং E কি একসঙ্গে চেপে ফাইল এক্সপ্লোরার চালু করতে হবে। বাঁয়ের সাইডবারে Google Drive নামের নতুন একটি ড্রাইভ আইটেম দেখা যাবে। এখানে ক্লিক করলে গুগল ড্রাইভে থাকা ফাইলকে উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার দিয়ে ব্যবহার করা যাবে।