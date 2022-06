ফোন হারালে খুঁজে দেবে গুগল

যেভাবে করবেন

গুগলের ওয়েবসাইট থেকে ফাইন্ড মাই ডিভাইসে ঢোকা যাবে। এ জন্য www. google. com/android/devicemanager? u= 0 ওয়েব ঠিকানায় চলে যান।

আগে থেকেই অন্য কোনো জিমেইল অ্যাকাউন্টে লগ-ইন করা আছে, এমন কোনো ব্রাউজারে এই লিংক খুলবেন না। একেবারে নতুন ব্রাউজার বা ব্রাউজারের ইনকগনিটো মোডে লিংকটি খুলুন। এবার এখানে লগইন উইন্ডো দেখাবে। আপনার হারিয়ে যাওয়া ফোনে যুক্ত থাকা জিমেইলের ই-মেইল ঠিকানা এবং সেই অ্যাকাউন্টের যথাযথ পাসওয়ার্ড দিয়ে এখানে লগইন করুন। এই জিমেইল অ্যাকাউন্টে যদি টু-স্টেপ ভেরিফিকেশন চালু করা থাকে, তাহলে হারিয়ে যাওয়া ফোনে এসএমএস বা অ্যাপ লগইন করতে বলতে পারে, এ ক্ষেত্রে এই পাতার নিচে থাকা Try another way অপশন ব্যবহার করে বিকল্প উপায়ে সেই অ্যাকাউন্টে লগইন সম্পন্ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দক্ষ কাউকে দিয়ে লগইনের কাজটি করুন।