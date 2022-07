হোয়াটসঅ্যাপের এই তিন সুবিধা জানেন তো

অবস্থানের তথ্য বিনিময়

অনেক সময় পরিচিতদের নিজের অবস্থানের ঠিকানা পাঠালেও তাঁরা ঠিকমতো রাস্তা চিনতে পারেন না। হোয়াটসঅ্যাপে চাইলেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লাইভ অবস্থানের তথ্য বিনিময় করা যায়।

আইফোন থেকে নিজের অবস্থানের তথ্য পাঠানোর জন্য প্রথমে নির্দিষ্ট ব্যক্তির চ্যাট উইন্ডোতে ক্লিক করতে হবে। এবার বার্তা লেখার নিচের বক্সের পাশে থাকা +(প্লাস) আইকনে ক্লিক করে Location অপশন নির্বাচন করলেই অবস্থানের তথ্য বিনিময়ের অনুমতি চাইবে। বার্তাটিতে Allow While Using App চেপে Share Live Location অথবা Send Your Current Location অপশনে ক্লিক করতে হবে।

অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে চলা স্মার্টফোনে অবস্থানের তথ্য বিনিময়ের জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তির চ্যাট উইন্ডোতে ক্লিক করতে হবে। এবার ডান পাশে থাকা বার্তা লেখার পেপারক্লিপ আইকনে ক্লিক করলেই অবস্থানের তথ্য বিনিময়ের জন্য অনুমতি চাইবে। Continue বোতাম চেপে Allow only while using the app অপশনে ক্লিক করে অনুমতি দিতে হবে। এরপর Share Live Location অথবা Send Your Current Location অপশনে ক্লিক করলেই তার কাছে আপনার বর্তমান অবস্থানের তথ্য চলে যাবে।