টিকটকে ভিডিও নির্মাতাদের জন্য বাড়তি আয়ের সুযোগ

প্রযুক্তি ডেস্ক

ছোট আকারের ভিডিও সহজে তৈরি ও বিনিময়ের সুযোগ থাকায় তরুণ–তরুণীদের কাছে খুবই জনপ্রিয় টিকটক। শখের বশে টিকটকে ভিডিও পোস্ট করে আয়ও করছেন অনেকে। আর তাই ভিডিও নির্মাতাদের বাড়তি আয়ের সুযোগ দিতে নিজেদের ‘সাবস্ক্রিপশন মডেল’ নীতিমালায় বড় পরিবর্তন এনেছে টিকটক কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে নির্মাতারা সাবস্ক্রিপশন মডেল থেকে টিকটকের আয়ের সর্বোচ্চ ৭০ শতাংশ ভাগ পান। নতুন নীতিমালায় নির্দিষ্ট মানদণ্ড পূরণ করে অতিরিক্ত ২০ শতাংশ আয় করা যাবে। যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত টিকটক ক্রিয়েটর সম্মেলনে এ ঘোষণা দিয়েছে টিকটক কর্তৃপক্ষ।

টিকটকের তথ্যমতে, নতুন এই সুবিধা পেতে কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। বর্তমানে নির্মাতারা সাবস্ক্রিপশন মডেল থেকে ৭০ শতাংশ আয়ের ভাগ পান। নতুন নিয়মে নির্দিষ্ট মানদণ্ড পূরণ করলে অতিরিক্ত ২০ শতাংশ বোনাস পাওয়া যাবে। এই বোনাস পেতে হলে নির্মাতার কমপক্ষে ১০ হাজার অনুসারী থাকতে হবে এবং গত এক মাসে অন্তত এক লাখ ভিডিও ভিউ পেতে হবে। শুধু তা–ই নয়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অন্তত তিনটি ‘সাবস্ক্রিপশন–নির্ভর’ ভিডিও প্রকাশ করতে হবে।

এক বিবৃতিতে টিকটক জানিয়েছে, ‘সাবস্ক্রিপশন–সুবিধার মাধ্যমে নির্মাতারা আরও সক্রিয় কমিউনিটি গড়ে তুলতে পারছেন। একই সঙ্গে মাসিক সাবস্ক্রিপশন ফি থেকে আয় করছেন, যার বিনিময়ে সাবস্ক্রাইবাররা পাচ্ছেন বিশেষ ব্যাজ। নতুন এই উদ্যোগের মাধ্যমে টিকটক নির্মাতাদের আরও বেশি সম্পৃক্ত করতে ও তাঁদের আয়ের সুযোগ বাড়াতে চায়। এ বিষয়ে টিকটকের গ্লোবাল হেড অব ক্রিয়েটর মার্কেটিং অ্যান্ড কমিউনিটি মারিসা হ্যামন্ডস বলেন, ‘যত বেশি ধারাবাহিকভাবে আধেয় বা কনটেন্ট তৈরি করবেন, তত বেশি আয় করতে পারবেন।’

এখন পর্যন্ত নতুন এই পরিবর্তন শুধু যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার নির্মাতাদের জন্য কার্যকর হয়েছে। তবে টিকটকের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এই সুবিধা ধীরে ধীরে অন্যান্য দেশেও চালু করা হবে।

সূত্র: ম্যাশেবল

