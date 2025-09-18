মেটা কানেক্ট সম্মেলনে ভিআর ও এআর পণ্যে ৬ চমক

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার মেনলো পার্কে অবস্থিত মেটার সদর দপ্তরে আয়োজিত বার্ষিক কানেক্ট সম্মেলনের প্রথম দিনে নতুন একাধিক প্রযুক্তি ও পণ্য আনার ঘোষণা দিয়েছে মেটার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মার্ক জাকারবার্গ। সম্মেলনে বহুল আলোচিত রেব্যান স্মার্ট চশমার হালনাগাদ সংস্করণ উন্মোচনের পাশাপাশি ডিসপ্লে যুক্ত স্মার্ট চশমা, অ্যাথলেটদের জন্য বিশেষ চশমা, ভার্চ্যুয়াল রিয়েলিটি (ভিআর) ও অগমেন্টেড রিয়েলিটিতে (এআর) বাস্তব পরিবেশ রূপান্তরের নতুন সুবিধা যুক্তের ঘোষণা দেন তিনি। সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য ছয়টি ঘোষণা জেনে নেওয়া যাক।
দীর্ঘদিনের জল্পনার পর অবশেষে ডিসপ্লে যুক্ত স্মার্ট চশমা উন্মোচন করেছে মেটা। ‘মেটা রেব্যান ডিসপ্লে’ নামের এ চশমার ডান লেন্সে রয়েছে ফুল কালার হাই রেজল্যুশনের পর্দা। ফলে চশমার কাচেই বার্তা ও লাইভ ক্যাপশন দেখার পাশাপাশি হাঁটার দিকনির্দেশনা দেখা যাবে। চাইলে ভিডিও কল করাসহ ছবি তোলার আগে প্রিভিউ দেখার সুযোগও মিলবে। চশমাটি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে বিশেষ এক রিস্টব্যান্ড দিয়ে। টানা ছয় ঘণ্টা ব্যবহার উপযোগী চশমাটির দাম ধরা হয়েছে ৭৯৯ ডলার। ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বেস্ট বাই, লেন্সক্রাফটার্স ও রেব্যানের দোকানে পাওয়া যাবে চশমাটি।
রেব্যান মেটা স্মার্ট চশমার দ্বিতীয় প্রজন্ম আনার ঘোষণা দিয়েছে মেটা। নতুন সংস্করণটির ব্যাটারির স্থায়িত্ব আট ঘণ্টা, যা আগের সংস্করণের প্রায় দ্বিগুণ। ১২ মেগাপিক্সেল আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরাযুক্ত চশমাটিতে নতুন করে যুক্ত হয়েছে ৩কে রেজল্যুশনে ভিডিও ধারণের সুবিধা। রয়েছে ‘কনভারসেশন ফোকাস’ নামের নতুন সুবিধাও, যা ভিড়ের মধ্যে কথা বলা ব্যক্তির কণ্ঠ স্পষ্টভাবে শোনাতে পারে। দাম ৩৭৯ ডলার।
অ্যাথলেটদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি নতুন স্মার্ট চশমা এনেছে মেটা ও ওকলে। ‘ওকলে মেটা ভ্যানগার্ড’ নামের এ চশমায় রয়েছে আকর্ষণীয় নকশা এবং পানি ও ধুলা প্রতিরোধে আইপি৬৭ সনদ। চশমাটিতে রয়েছে ১২ মেগাপিক্সেলের ১২২ ডিগ্রি ক্যামেরা, যা ৩কে রেজল্যুশনে ভিডিও ধারণ করতে সক্ষম। এতে নতুন ভিডিও মোড হিসেবে যুক্ত হয়েছে স্লো মোশন, টাইমল্যাপস ও হাইপারল্যাপস। আরও উন্নত স্পিকার ও সর্বোচ্চ ৯ ঘণ্টার ব্যাটারি ব্যাকআপ থাকছে এতে। চার ধরনের ফ্রেম ও লেন্সে পাওয়া যাবে চশমাটি। দাম ৪৯৯ ডলার।
কোয়েস্ট ৩ ও কোয়েস্ট ৩এস হেডসেটের জন্য ‘হাইপারস্কেপ’ নামের নতুন সুবিধা চালুর ঘোষণা দিয়েছে মেটা। নতুন এ সুবিধা যুক্তের ফলে ব্যবহারকারীরা আশপাশের দৃশ্য স্ক্যান করে সেটিকে ভার্চ্যুয়াল জগতে রূপান্তর করতে পারবেন। গত বছরের মেটা কানেক্টে এই প্রযুক্তির ডেমো দেখানো হয়েছিল। এ বছর থেকে ব্যবহারকারীরা ‘হাইপারস্কেপ ক্যাপচার’ অ্যাপ ব্যবহার করে পরীক্ষামূলকভাবে সুবিধাটি ব্যবহার করতে পারবেন।
কোয়েস্ট হেডসেটে আসছে নতুন হরাইজন টিভি হাব। এখানে একসঙ্গে পাওয়া যাবে প্রাইম ভিডিও, পিকক, টুইচ ও ইউটিউবের মতো স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম। নতুন করে যুক্ত হচ্ছে ডিজনি প্লাস, ইএসপিএন ও হুলু। ডলবি অ্যাটমস সাউন্ড সুবিধাযুক্ত হরাইজন টিভি হাবে এ বছরের শেষ নাগাদ ডলবি ভিশনও যুক্ত করা হবে।
হরাইজন ইঞ্জিনে বড় ধরনের উন্নয়নের ঘোষণা দিয়েছে মেটা। নতুন এই ইঞ্জিন মেটাভার্সের উন্নত গ্রাফিকস, দ্রুত কর্মক্ষমতা ও জটিল ভার্চ্যুয়াল ওয়ার্ল্ড গড়ে তুলতে পারে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। মেটার তথ্য মতে, ভবিষ্যতে হরাইজন স্টুডিওতে এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট যুক্ত করা হবে। ফলে বিভিন্ন এআই টুল একীভূত করে দ্রুত ভার্চ্যুয়াল জগৎ তৈরি করা যাবে।
