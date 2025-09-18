নিরাপত্তা ও সুরক্ষার আধুনিক প্রযুক্তিপণ্য নিয়ে ঢাকায় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী শুরু

নিরাপত্তা প্রযুক্তি ও পণ্যের সর্বশেষ উদ্ভাবন নিয়ে রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) চলছে ‘ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যান্ড সেফটি এক্সপো’। তিন দিনের এ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে দেশ–বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তৈরি নিরাপত্তা পণ্য ও সাইবার নিরাপত্তা প্রযুক্তি তুলে ধরা হচ্ছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ভিডিও বার্তায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক ও টেলিযোগাযোগবিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, ‘দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে এমন আয়োজন দেশি ও বিদেশি প্রযুক্তিবিদ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করবে। সরকার নিরাপত্তা ও আইসিটি–সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে একটি নিরাপদ ইকোসিস্টেম তৈরির জন্য কাজ করছে। আমরা এ বছরের মে মাসে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ কার্যকর করার মাধ্যমে নাগরিকদের তথ্য ও সাইবার নিরাপত্তার জন্য কাজ করছি। ডেটা গভর্ন্যান্স নিশ্চিত করতেও আমরা চেষ্টা করছি। নিরাপত্তা ও সুরক্ষা খাতের আন্তর্জাতিক প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলোকে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার আহ্বান জানাচ্ছি।’
প্রদর্শনীতে অগ্নিনির্বাপণ প্রযুক্তি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তা সরঞ্জাম, স্মার্ট মনিটরিং সিস্টেম, সফটওয়্যার, সাইবার নিরাপত্তা প্রযুক্তিসহ নিরাপত্তা ক্যামেরা প্রদর্শন করা হচ্ছে। প্রদর্শনীতে অংশ নেওয়া সতর্ক ডটকমের বিক্রয় কর্মকর্তা মো. ইমন হোসেন বলেন, ‘আমরা এই প্রদর্শনীতে দেশীয় প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভাবিত একটি কার্যকর সুরক্ষা সিস্টেম প্রদর্শন করছি। আমাদের মনিটরিং সিস্টেম এখন দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিদেশি অনেক দর্শনার্থী আমাদের প্রযুক্তি সম্পর্কে মেলায় আগ্রহ দেখিয়েছেন।’
বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সহসভাপতি মো. ওয়াহিদুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে এম আমিরুল ইসলাম, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির মহাসচিব মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, ওশি ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন সাকি রেজওয়ানা, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ।
প্রদর্শনীতে নিরাপত্তা ও সুরক্ষাবিষয়ক প্রযুক্তিপণ্য প্রদর্শনের পাশাপাশি একাধিক বিজনেস টু বিজনেস (বিটুবি) সেশন আয়োজন করা হবে। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস), আই–স্টেশন লিমিটেড ও জিপিই এক্সপো যৌথভাবে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে।