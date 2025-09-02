টফি অ্যাপে সরাসরি দেখা যাবে এশিয়া কাপ ক্রিকেট

৯ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতে শুরু হতে যাওয়া এশিয়া কাপ ২০২৫-এর ম্যাচগুলো সরাসরি দেখা যাবে টফি অ্যাপে। এর ফলে অ্যান্ড্রয়েড টেলিভিশনের পাশাপাশি স্মার্টফোনের মাধ্যমে যেকোনো স্থান থেকে এশিয়া কাপ ক্রিকেটের ম্যাচগুলো সরাসরি দেখার সুযোগ পাবেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। আজ মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলালিংক।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দুবাই ও আবুধাবিতে এশিয়া কাপের মোট ১৯টি ম্যাচ আয়োজন করা হবে। অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস অপারেটিং সিস্টেমে চলা টফি অ্যাপের মাধ্যমে স্মার্টফোনের পাশাপাশি স্মার্ট টিভিতে (অ্যান্ড্রয়েড টিভি, স্যামসাং টাইজন ও এলজি ওয়েবওএস) সরাসরি প্রতিটি ম্যাচ দেখা যাবে। এর ফলে ক্রিকেটপ্রেমীরা স্মার্টটিভির বড় পর্দার পাশাপাশি ভ্রমণ বা চলতি পথেও এশিয়া কাপের রোমাঞ্চকর মুহূর্ত উপভোগ করতে পারবেন।
এ বিষয়ে বাংলালিংকের চিফ ডিজিটাল অফিসার গোলাম কিবরিয়া বলেন, ‘টফি অ্যাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্রীড়াপ্রেমীদের এশিয়া কাপ ২০২৫ সরাসরি দেখার সুযোগ করে দিতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। বাংলাদেশে ক্রিকেট সবাইকে এক করে দেয়। আমরা চাই, টফির মাধ্যমে ক্রিকেট ভক্তরা কোনো বাধা ছাড়াই যেন নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিযোগিতার রোমাঞ্চ উপভোগ করতে পারেন। বিশ্বের জনপ্রিয় সব খেলার পাশাপাশি নাটক, সিনেমা ও আন্তর্জাতিক কনটেন্টও রয়েছে টফি অ্যাপে।
এশিয়া কাপ ক্রিকেটের পাশাপাশি টফিতে ইপিএল টুর্নামেন্টও দেখতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। নির্দিষ্ট প্যাকেজের আওতায় এশিয়া কাপ ও ইপিএল দেখার সুযোগ মিলবে বলে জানিয়েছে বাংলালিংক।