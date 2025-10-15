পুরোনো মডেলের আইফোন চার্জ দেওয়ার সময় ‘স্লো চার্জার’ লেখা বার্তা দেখা যাচ্ছে
পুরোনো মডেলের আইফোন চার্জ দেওয়ার সময় ‘স্লো চার্জার’ লেখা বার্তা দেখা যাচ্ছে
প্রযুক্তি

আইওএস ২৬ নামিয়ে বিপাকে পুরোনো আইফোন ব্যবহারকারীরা

প্রযুক্তি ডেস্ক

অ্যাপলের নতুন আইওএস ২৬ অপারেটিং সিস্টেম নামিয়ে বিপাকে পড়েছেন পুরোনো আইফোন ব্যবহারকারীরা। নতুন সংস্করণের অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারের পর থেকেই আইফোন চার্জ দেওয়ার সময় ‘স্লো চার্জার’ লেখা বার্তা দেখা যাচ্ছে। এ নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ। তবে প্রযুক্তিবিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এই বার্তা দিয়ে ব্যবহারকারীদের জানানো হচ্ছে, তাঁদের ব্যবহার করা পুরোনো চার্জারটি পর্যাপ্ত গতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারছে না। এর ফলে আইওএস ২৬ অপারেটিং সিস্টেমে চলা আইফোনের পূর্ণ চার্জিং সক্ষমতা ব্যবহার হচ্ছে না। আইফোনে দ্রুত চার্জিং সুবিধা পেতে হলে ব্যবহারকারীদের অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন চার্জার ব্যবহার করতে হবে।

পুরোনো আইফোন ব্যবহারকারীদের অনেকে এখনো আগের চার্জারই ব্যবহার করেন। কিন্তু অ্যাপলের দ্রুত চার্জিং সুবিধা পুরোপুরি কাজে লাগাতে শক্তিশালী অ্যাডাপ্টর বা ওয়্যারলেস চার্জিং প্যাড ব্যবহার করতে হয়। বর্তমানে আইফোনের হালনাগাদ মডেলগুলো সর্বোচ্চ ৩০ ওয়াট গতিতে চার্জ করা যায়। তবে ধীরগতির অ্যাডাপ্টর বা ওয়্যারলেস চার্জিং প্যাড ব্যবহার করলে চার্জের গতি কমে যায়। আর তাই এই সতর্কবার্তা পাঠানোর মাধ্যমে পুরোনো আইফোন ব্যবহারকারীদের নতুন অ্যাডাপ্টর বা ওয়্যারলেস চার্জিং প্যাড ব্যবহারের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে অ্যাপল।

প্রযুক্তিবিশ্লেষকদের মতে, এই সতর্কবার্তা আইফোনের কোনো ত্রুটির ইঙ্গিত নয়। এটি অ্যাডাপ্টার বা ওয়্যারলেস চার্জিং প্যাডের চার্জিং গতির তথ্য জানায় মাত্র। তবে এখনকার ব্যবহারকারীরা দ্রুত চার্জিং সুবিধা চান, যেখানে আধা ঘণ্টার মধ্যেই ফোন পুরোপুরি চার্জ হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে অ্যাপল এখনো অন্যান্য ফোন নির্মাতাদের তুলনায় কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ১৫ সেপ্টেম্বর আইওএস ২৬ অপারেটিং সিস্টেম উন্মুক্ত করে অ্যাপল। তবে আইওএস ২৬ নামানোর পর আইফোনের ব্যাটারি দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়া নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন অনেক ব্যবহারকারী। সে সময় অ্যাপল জানিয়েছিল, ব্যাটারি দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়া সাময়িক সমস্যা। বড় ধরনের আপডেটের পর আইফোনের ব্যাকগ্রাউন্ডে ডেটা ইনডেক্স করার পাশাপাশি নতুন ফাইল ডাউনলোডসহ অ্যাপ হালনাগাদের মতো বিভিন্ন কাজ চলতে থাকে। এসব কারণে কিছু সময়ের জন্য ব্যাটারির স্থায়িত্ব ও কর্মক্ষমতায় প্রভাব পড়তে পারে।

সূত্র: নিউজ ১৮

আরও পড়ুন