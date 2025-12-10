দেশ গঠনে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি আরও সহজলভ্য করার আহ্বান

প্রযুক্তি ব্যবহারে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের অসীম সম্ভাবনা রয়েছে। সঠিক দিকনির্দেশনা ও সুযোগ পেলে তারা দেশের অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখতে পারে। আর তাই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য ডিজিটাল পরিবেশ বিনির্মাণ আজ সময়ের দাবি। গতকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) এবং ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ার্ড পিপলস সোসাইটি (ভিপস) আয়োজিত এক কর্মশালায় এ মন্তব্য করেছেন ব্লাইন্ড এডুকেশন অ্যান্ড রিহেবিলিটেশন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের (বার্ডো) নির্বাহী পরিচালক মো. সাইদুল হক। বেসিস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় সিবিএম গ্লোবালের সহায়তায় সারা দেশ থেকে আসা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা অংশগ্রহণ করেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বেসিস।
কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম সচিব ও বেসিসের প্রশাসক আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ্ খান বলেন, উপস্থিত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা যে অসাধারণ তথ্যপ্রযুক্তি দক্ষতা, জ্ঞান ও অদম্য আগ্রহ ধারণ করেন, তা আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আমি বিশ্বাস করি, সব চ্যালেঞ্জই আপনাদের সক্ষমতা দিয়ে অতিক্রম করা সম্ভব এবং আপনারা প্রযুক্তি খাতে নতুন ইতিহাস তৈরি করতে পারবেন।
ভিপসের সভাপতি অ্যাডভোকেট মো. মোশাররফ হোসেন মজুমদার বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল প্রবেশাধিকার শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয়, এটি জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি। বেসিস যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে বড় ভূমিকা রাখবে।
কর্মশালায় জানানো হয়, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীরা যেভাবে তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক দক্ষতা অর্জন করছেন, তা দেশের প্রযুক্তি খাতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিচ্ছে। বেসিস তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।