ইলন মাস্কের ‘গ্রোকিপিডিয়া’ চালু, উইকিপিডিয়ার তথ্য নকলের অভিযোগ

অনলাইনে মুক্ত বিশ্বকোষ হিসেবে পরিচিত উইকিপিডিয়ার বিকল্প ‘গ্রোকিপিডিয়া’ চালু করেছে ইলন মাস্কের মালিকানাধীন এক্সএআই। নতুন অনলাইন বিশ্বকোষ চালুর আগে ইলন মাস্ক জানিয়েছিলেন, গ্রোকিপিডিয়া হবে উইকিপিডিয়ার তুলনায় ‘বেশি উন্নত ও নির্ভরযোগ্য’ জ্ঞানভান্ডার। কিন্তু গ্রোকিপিডিয়া চালুর পরপরই অভিযোগ উঠেছে, উইকিপিডিয়ায় থাকা বিভিন্ন নিবন্ধের তথ্য এআইয়ের মাধ্যমে পরিবর্তন করে গ্রোকিপিডিয়ায় যুক্ত করা হয়েছে।
গ্রোকিপিডিয়ার ওয়েবসাইটের নকশা প্রায় উইকিপিডিয়ার মতো। শুধু তাই নয়, বড় অনুসন্ধান বক্স, পাতায় পাতায় শিরোনাম, উপশিরোনাম আর সূত্রের তালিকা প্রদর্শন—সবকিছুতেই উইকিপিডিয়াকে অনুকরণ করা হয়েছে। তবে উইকিপিডিয়া মতো গ্রোকিপিডিয়াটিতে কোনো ছবি যুক্ত করা হয়নি। এমনকি ব্যবহারকারীরা চাইলেও কোনো তথ্য সম্পাদনা বা যুক্ত করতে পারবেন না। কিছু পাতায় বড় আকারের ‘এডিট’ বোতাম দেখা গেলেও সেটিতে ক্লিক করলে কেবল আগের সম্পাদনার তালিকাই দেখা যায়। কে সম্পাদনা করেছেন বা কীভাবে করা হয়েছে, সে তথ্যও অনুপস্থিত। প্রতিটি নিবন্ধেই দাবি করা হয়েছে, ‘তথ্যগুলো গ্রোক নিজে যাচাই করেছে।’ কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল প্রায়ই ভুল বা মনগড়া তথ্য তৈরি করে বলে এ তথাকথিত ‘ফ্যাক্টচেক’ নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন।
গ্রোকিপিডিয়ার অনেক নিবন্ধই উইকিপিডিয়ার সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে গেছে। ‘ম্যাকবুক এয়ার’–এর পাতার নিচে লেখা রয়েছে, ‘এই বিষয়বস্তু উইকিপিডিয়া থেকে নেওয়া হয়েছে, যা ক্রিয়েটিভ কমনস অ্যাট্রিবিউশন শেয়ার অ্যালাইক ৪.০ লাইসেন্সের আওতাভুক্ত।’ একই বার্তা দেখা গেছে ‘প্লেস্টেশন ৫’ ও ‘লিংকন মার্ক ভি আই আই আই’ পাতাতেও। এসব নিবন্ধের ভাষা ও বিন্যাস উইকিপিডিয়ার সংশ্লিষ্ট পাতার সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে গেছে। গ্রোকিপিডিয়ার মূল পাতার নিচে থাকা টিকারে বলা হয়েছে, সাইটটিতে বর্তমানে নিবন্ধের সংখ্যা ৮ লাখ ৮৫ হাজারের বেশি। তবে গ্রোকিপিডিয়া এখনো পরীক্ষামূলক পর্যায়ে আছে। এ জন্য মূল পাতায় সংস্করণ নম্বর ‘ভি জিরো ডট ওয়ান’ উল্লেখ করা রয়েছে।
উইকিপিডিয়া পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশনের মুখপাত্র লরেন ডিকিনসন এক বিবৃতিতে বলেন, ‘আমরা এখনো গ্রোকিপিডিয়া কীভাবে কাজ করে, তা বোঝার চেষ্টা করছি। ২০০১ সাল থেকে উইকিপিডিয়া ইন্টারনেটের জ্ঞানের মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করছে। এটি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় একমাত্র অলাভজনক ওয়েবসাইট। গ্রোকিপিডিয়ার শক্তি হলো এর স্বচ্ছ নীতিমালা, স্বেচ্ছাসেবী সম্পাদকদের কঠোর তত্ত্বাবধান এবং ধারাবাহিক উন্নতির সংস্কৃতি। গ্রোকিপিডিয়া একটি বিশ্বকোষ, যার লক্ষ্য পাঠকদের নিরপেক্ষভাবে তথ্য দেওয়া, কোনো নির্দিষ্ট মতো প্রচার করা নয়। এটি মানবসৃষ্ট জ্ঞানের ফল, যা মানুষের সম্মিলিত কৌতূহল ও বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর প্রকল্পগুলোও এই মানবসৃষ্ট জ্ঞানের ওপরই নির্ভর করে। গ্রোকিপিডিয়াও তার ব্যতিক্রম নয়। আর তাই গ্রোকিপিডিয়াও টিকে থাকতে উইকিপিডিয়ার ওপর নির্ভর করছে।