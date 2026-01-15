ইউটিউব শর্টস
শিশুদের ইউটিউব শর্টস দেখা নিয়ন্ত্রণে নতুন প্যারেন্টাল কন্ট্রোল সুবিধা

প্রযুক্তি ডেস্ক

অনলাইনে শিশু ও কিশোরদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে থাকায় প্যারেন্টাল কন্ট্রোল ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করছে ইউটিউব। এরই ধারাবাহিকতায় শিশু ও কিশোরদের ইউটিউব শর্টস দেখার সময় নিয়ন্ত্রণে সম্প্রতি একাধিক নতুন ফিচার চালুর ঘোষণা দিয়েছে গুগলের মালিকানাধীন ভিডিও প্ল্যাটফর্মটি।

ইউটিউব জানিয়েছে, নতুন ব্যবস্থায় অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানের সঙ্গে লিংকড অ্যাকাউন্টে শর্টস দেখার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করতে পারবেন। উদ্দেশ্যহীন স্ক্রলিংয়ের প্রবণতা কমাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চাইলেই অভিভাবকেরা শিশুদের জন্য ইউটিউব শর্টস দেখা পুরোপুরি বন্ধও করে দিতে পারবেন। এই নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী বা সাময়িক—দুভাবেই কার্যকর করা যাবে। এর ফলে পরীক্ষার প্রস্তুতির সময় কোনো শিশুর জন্য শর্টস দেখার সুযোগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা সম্ভব হবে। এ ছাড়া ইউটিউব ‘বেডটাইম’ ও ‘টেক আ ব্রেক’ নামে দুটি নতুন রিমাইন্ডার সুবিধা যুক্ত করছে। এসব রিমাইন্ডার নির্দিষ্ট সময় পর ভিডিও দেখা বন্ধ করতে বা বিরতি নিতে ব্যবহারকারীকে ভিডিও দেখার জন্য উৎসাহিত করবে। এই সুবিধাগুলো শিশু ও কিশোর ছাড়াও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যবহারকারীরাও চাইলে নিজেদের জন্য সময়সীমা ও বিরতির রিমাইন্ডার নির্ধারণ করতে পারবেন।

অনেক অভিভাবক নিজেরাও নিয়মিত ইউটিউব ব্যবহার করেন। সে ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুর অ্যাকাউন্টের মধ্যে বারবার পরিবর্তন করতে গিয়ে ভোগান্তি পোহাতে হয়। এ সমস্যা কমাতে ইউটিউব জানিয়েছে, শিগগিরই অ্যাপের সাইনআপ ও লগইন অভিজ্ঞতা হালনাগাদ করা হবে। এতে কয়েকটি ট্যাপেই এক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্যটিতে পরিবর্তন করা যাবে। নতুন এসব ফিচার কিশোরদের জন্য ইউটিউবের বিদ্যমান প্যারেন্টাল কন্ট্রোল ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারিত করেছে। বর্তমানে অভিভাবকেরা চাইলে কিশোরদের কনটেন্ট তৈরির কার্যক্রমও তদারক করতে পারেন।

গত বছর ইউটিউব বয়স অনুমানভিত্তিক একটি প্রযুক্তি চালু করেছে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে কোনো অ্যাকাউন্ট কিশোরের কি না, তা শনাক্ত করে বয়স-উপযোগী অভিজ্ঞতা দেওয়ার চেষ্টা করছে প্রতিষ্ঠানটি।

সূত্র: টেক ক্র্যাঞ্চ

