আয়ারল্যান্ডে ড্রাইভিং থিওরি পরীক্ষার প্রস্তুতিতে বাংলা অ্যাপ ও বই

আয়ারল্যান্ডে বসবাসরত বাংলাভাষীদের ড্রাইভিং থিওরি পরীক্ষার প্রস্তুতি সহজ করতে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে ‘আইরিশ রোড রুলস’ বই। একই নামে চালু হয়েছে একটি মোবাইল অ্যাপ। বই ও অ্যাপের মাধ্যমে ইংরেজি প্রশ্নের অর্থ বাংলায় বুঝে আইরিশ সড়ক আইন, ট্রাফিক সাইন এবং সড়ক ব্যবহারের নিয়মকানুন সম্পর্কে শেখার সুযোগ তৈরি হয়েছে। বইটি লিখেছেন ও অ্যাপ তৈরি করেছেন আয়ারল্যান্ডপ্রবাসী লেখক সাদিয়া ইসলাম ইরা। প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান ইরা টেক লিমিটেডের উদ্যোগে তৈরি আইরিশ রোড রুলস অ্যাপটি আইফোন ও অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহারকারীদের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে।
আয়ারল্যান্ডে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়ায় থিওরি বা তত্ত্বীয় পরীক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এ পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে গিয়ে অনেক বাংলাভাষীকে ইংরেজি প্রশ্নের অর্থ বোঝা, সড়কসংক্রান্ত পরিভাষা শেখা এবং বিভিন্ন ট্রাফিক নিয়ম আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হয়। বিশেষ করে নতুন অভিবাসী ও ইংরেজিতে তুলনামূলক কম দক্ষ ব্যক্তিদের জন্য বিষয়গুলো বুঝে প্রস্তুতি নেওয়া কঠিন হতে পারে।
এই বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে বই ও অ্যাপটি প্রকাশ করা হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হলো ব্যবহারকারীদের ইংরেজি প্রশ্নের অর্থ বাংলায় বুঝতে সাহায্য করা, যাতে তাঁরা শুধু উত্তর মুখস্থ না করে সড়ক আইন ও ট্রাফিক নিয়মের বিষয়বস্তুও বুঝে শিখতে পারেন। বই ও অ্যাপে ট্রাফিক সাইন, রোড মার্কিং, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ এবং সড়কের নিয়মকানুন সম্পর্কে শেখার বিষয়গুলো গুরুত্ব পেয়েছে। মুদ্রিত বইয়ের পাশাপাশি মোবাইল অ্যাপ ব্যবহারের সুযোগ থাকায় পাঠকেরা নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী শেখার মাধ্যম বেছে নিতে পারবেন।
অ্যাপটি অ্যাপল অ্যাপ স্টোর ও গুগল প্লে স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে। অ্যাপটির এককালীন মূল্য ২৪.৯৯ ইউরো।
বই ও অ্যাপের মাধ্যমে একই বিষয়ে শেখার সুযোগ তৈরি হওয়ায় ব্যবহারকারীরা মুদ্রিত বই পড়ার পাশাপাশি ডিজিটাল মাধ্যমেও প্রস্তুতি নিতে পারবেন। এর ফলে শেখার প্রক্রিয়াটি আরও সহজ ও সুবিধাজনক হতে পারে।
তবে ড্রাইভিং থিওরি পরীক্ষার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বই ও অ্যাপের পাশাপাশি আয়ারল্যান্ডের সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ নির্দেশিকা অনুসরণ করা প্রয়োজন।