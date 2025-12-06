হ্যাকড হওয়া ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে অ্যাকাউন্ট উদ্ধারে মেটার নতুন উদ্যোগ

ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের ব্যবহারকারীদের হ্যাকড হওয়া অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধার, সেটিংস হালনাগাদ ও অন্যান্য বিষয়ে তাৎক্ষণিক সহায়তা দিতে সাপোর্ট হাব চালু করছে মেটা। নতুন এ সুবিধা চালু হলে এক জায়গা থেকেই অ্যাকাউন্ট–সংক্রান্ত সব ধরনের সহায়তা পাবেন ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের ব্যবহারকারীরা।
মেটার তথ্য মতে, ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীদের জন্য তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় সহায়তা সেবা খুব বেশি সহজলভ্য নয়। নতুন এই হাবে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীরা এক জায়গায় তাদের অ্যাকাউন্টের সমস্যা জানাতে পারবেন। ফলে তারা হ্যাকড বা নিয়ন্ত্রণ হারানো অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধার করতে পারবেন।
এক বিবৃতিতে মেটা জানিয়েছে, ‘অ্যাকাউন্ট–সংক্রান্ত সহায়তা প্রত্যেকের জন্য সহজলভ্য ও নির্ভরযোগ্য হওয়া উচিত। আমরা জানি, অতীতে সহায়তা সব সময় ব্যবহারকারীর প্রত্যাশা অনুযায়ী পৌঁছাতে পারেনি। নতুন সাপোর্ট হাবটি ধাপে ধাপে বিশ্বজুড়ে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের ব্যবহারকারীদের জন্য চালু হবে। এটি অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস উভয় প্ল্যাটফর্মের অ্যাপের মাধ্যমে ব্যবহার করা যাবে।
অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া আরও সহজ করতে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করবে সাপোর্ট হাবটি। প্রথম ধাপে এ সুবিধা শুধু ফেসবুক ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। ভবিষ্যতে ইনস্টাগ্রামের পাশাপাশি অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের জন্যও হাবটি ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে মেটার।
