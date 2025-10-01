১৫ দিনের ব্যবধানে নতুন আইওএস হালনাগাদ করল অ্যাপল, কেন

নতুন মডেলের আইফোন ও আইওএস অপারেটিং সিস্টেম আনার পর থেকে বেশ ভালোই ঝামেলায় পড়েছে অ্যাপল। নতুন মডেলের আইফোনে বিভিন্ন সুবিধা কাজ না করার পাশাপাশি গত ১৫ সেপ্টেম্বর বাজারে আসা ‘আইওএস ২৬’ অপারেটিং সিস্টেমে একাধিক নিরাপত্তাত্রুটির সন্ধান পাওয়া গেছে। তাই মাত্র ১৫ দিনের ব্যবধানে গতকাল মঙ্গলবার ত্রুটিগুলোর সমাধান করে ‘আইওএস ২৬.০.১’ সংস্করণ উন্মুক্ত করেছে প্রতিষ্ঠানটি।
আইফোন ব্যবহারকারীদের হালনাগাদ সংস্করণটি ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে অ্যাপল জানিয়েছে, আইওএসের হালনাগাদ সংস্করণটিতে হঠাৎ ওয়াই-ফাই ও ব্লটুথ সংযোগ বিচ্ছিন্নের ত্রুটিসহ মোবাইল নেটওয়ার্ক না পাওয়ার সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। এ ছাড়া বেশ কিছু নিরাপত্তাত্রুটিও দূর করা হয়েছে।
বাজারে আসার পরপরই নতুন আইফোনের অ্যাপল ইন্টিলিজেন্স কাজ না করার পাশাপাশি ব্যাটারি দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়ার অভিযোগ করেছেন অনেক ব্যবহারকারী। ব্যবহারকারীদের অভিযোগের বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো তথ্য জানায়নি অ্যাপল। তবে আইওএস ২৬.০.১ সংস্করণ নামানোর পর আইফোনের ব্যাটারি দ্রুত শেষ হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন বেশ কয়েকজন ব্যবহারকারী।
আইওএস ২৬ অপারেটিং সিস্টেমের সবচেয়ে আলোচিত সুবিধা হচ্ছে ‘লিকুইড গ্লাস ইফেক্ট’। তবে এই ইফেক্টের কারণে সহজে বার্তা পড়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন অনেক ব্যবহারকারী। কাচের মতো স্বচ্ছ এই ইফেক্ট অ্যাপ আইকন, হোমস্ক্রিন ও লকস্ক্রিনে যুক্ত থাকায় সেগুলো ব্যবহারেও সমস্যা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।
সূত্র: ডেইলি মেইল