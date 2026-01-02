মঙ্গলবার থেকে সিইএস মেলা, যেসব প্রযুক্তিপণ্যের ঘোষণা দেওয়া হতে পারে

৬ জানুয়ারি (মঙ্গলবার) থেকে যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসে শুরু হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ইলেকট্রনিক পণ্যের মেলা কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক শো (সিইএস)। চার দিনের এ মেলায় বছরজুড়ে প্রযুক্তির ধারা কোন দিকে যাবে, তার একটা আঁচ পাওয়া যায়। আর তাই মেলায় আসতে যাওয়া নতুন প্রযুক্তি ও পণ্য নিয়ে চলছে নানা জল্পনা–কল্পনা। ৬ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলেও ৪ জানুয়ারি বিভিন্ন প্রাক্–অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। পরদিন ৫ জানুয়ারি হবে একাধিক বড় প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানের সংবাদ সম্মেলন। ইতিমধ্যে সিইএস ঘিরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের পরিকল্পনার ইঙ্গিত দিতে শুরু করেছে। আয়োজক সংস্থা কনজ্যুমার টেকনোলজি অ্যাসোসিয়েশন (সিটিএ) প্রকাশিত সূচি থেকে জানা গেছে কোন প্রতিষ্ঠান কখন সংবাদ সম্মেলন করবে। পাশাপাশি আগের বছরের ঘোষণাগুলো ও বাজার বিশ্লেষণ থেকে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে, এবার কোন কোন প্রযুক্তি সিইএসের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারে।
সিইএস ২০২৬–এর অনানুষ্ঠানিক সূচনা হবে ৪ জানুয়ারি স্যামসাংয়ের ‘দ্য ফার্স্ট লুক’ উপস্থাপনার মাধ্যমে। এতে স্যামসাংয়ের ডিভাইস এক্সপেরিয়েন্স (ডিএক্স) বিভাগের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা টি এম রো ২০২৬ সালে প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর নতুন গ্রাহক–অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলবেন। ৫ জানুয়ারি দিনটি থাকবে সংবাদ সম্মেলনে ভরপুর। দিনের শুরুতে এলজি তাদের ‘ইনোভেশন ইন টিউন উইথ ইউ’ উপস্থাপনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কেন্দ্র করে দৈনন্দিন জীবন সহজ করার পরিকল্পনা তুলে ধরবে। একই দিনে ইন্টেল উন্মোচন করবে তাদের নতুন কোর আলট্রা সিরিজ ৩ প্রসেসর। সনি হোন্ডা মোবিলিটি তাদের প্রথম বৈদ্যুতিক গাড়ি নিয়ে নতুন তথ্য জানাবে। দিনের শেষ ভাগে এএমডির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা লিসা সু আসন্ন চিপ প্রযুক্তি নিয়ে বক্তব্য দেবেন। এ ছাড়া ৫ জানুয়ারির এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেনসেন হুয়াংয় বিভিন্ন শিল্প খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও কম্পিউটিং প্রযুক্তিতে এনভিডিয়ার সর্বশেষ উদ্ভাবন তুলে ধরবেন। ৬ জানুয়ারি টেক ওয়ার্ল্ড সম্মেলনে লেনোভোর ভবিষ্যৎ স্মার্ট এআই প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করবেন লেনোভোর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইউয়ানচিং ইয়াং।
সিইএস শুরু হওয়ার আগেই স্যামসাং ও এলজি একাধিক পণ্যের ঘোষণা দিয়ে আলোচনায় এসেছে। এলজি জানিয়েছে, তারা সিইএসে প্রথমবারের মতো মাইক্রো আরজিবি টেলিভিশন প্রদর্শন করবে। এলজি মাইক্রো আরজিবি ইভো টিভিতে এক হাজারের বেশি ডিমিং জোন থাকবে, যা উজ্জ্বলতা ও কনট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করবে। টিভিটি শতভাগ ডিসিআই-পিথ্রি ও অ্যাডোবি আরজিবি রঙের পরিসর কভার করতে সক্ষম হবে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
গেমারদের জন্য ৫কে রেজল্যুশনের নতুন গেমিং মনিটর আনতে পারে এলজি, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক আপস্কেলিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। পাশাপাশি ডলবি–সমর্থিত একটি মডুলার হোম অডিও সিস্টেম এবং ‘ক্লয়েড’ নামের একটি মানবসদৃশ হোম অটোমেশন রোবটও প্রদর্শন করতে পারে প্রতিষ্ঠানটি।
মেলায় স্যামসাং তাদের নতুন প্রজন্মের মাইক্রো আরজিবি টিভি সিরিজ উন্মোচন করতে পারে। ৫৫ থেকে ১১৫ ইঞ্চি পর্দার টিভি ছাড়াও ৬কে রেজল্যুশনের একটি গেমিং মনিটর আনতে পারে স্যামসাং, যেখানে চশমা ছাড়াই ত্রিমাত্রিক (থ্রিডি) দৃশ্য দেখার সুবিধা থাকবে। অডিও পণ্যের ক্ষেত্রেও ওয়াই–ফাই স্ট্রিমিং সুবিধাসম্পন্ন নতুন সাউন্ডবার ও স্পিকার প্রদর্শন করবে প্রতিষ্ঠানটি।
সিইএস মানেই নতুন প্রজন্মের প্রসেসরের ঘোষণা। এরই ধারাবাহিকতায় সিইএসে নতুন রাইজেন ৯০০০ সিরিজ এবং থ্রিডি ভি ক্যাশ প্রযুক্তিসম্পন্ন প্রসেসর উন্মোচন করতে পারে এএমডি। অন্যদিকে ইন্টেল জানিয়েছে, তারা সিইএসে প্যান্থার লেক কোডনামের কোর আলট্রা সিরিজ ৩ প্রসেসর আনবে। এই প্রসেসর মূলত প্রিমিয়াম ল্যাপটপের জন্য তৈরি। কোয়ালকমও ল্যাপটপ বাজারে উপস্থিতি বাড়াতে নতুন স্ন্যাপড্রাগন এক্স২ এলিট প্রসেসর প্রদর্শন করতে পারে। এসব প্রসেসরে উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা–সক্ষমতা যুক্ত থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
এবারের সিইএসে টেলিভিশন ও ডিসপ্লে প্রযুক্তি বিশেষ গুরুত্ব পেতে পারে। সনি নতুন ধরনের আরজিবি এলইডি ব্যাকলাইট প্রযুক্তি প্রদর্শন করতে পারে, যার সম্ভাব্য নাম ‘ট্রু আরজিবি’। এই প্রযুক্তিতে আলাদা লাল, সবুজ ও নীল আলো ব্যবহার করে আরও উজ্জ্বল ও নিখুঁত রং প্রদর্শন সম্ভব হবে। পাশাপাশি স্যামসাং নতুন এইচডিআর১০ প্লাস অ্যাডভান্সড মান প্রদর্শন করতে পারে, যা ডলবি ভিশনের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতায় নামবে।
স্যামসাংয়ের বল আকৃতির রোবট ‘বললি’ আবারও সিইএসে আলোচনায় আসতে পারে। একাধিকবার ঘোষণা দেওয়া হলেও এখনো এটি বাজারে আসেনি। তবে রোবট ভ্যাকুয়াম, মপ এবং ঘরোয়া রোবটের উন্নত সংস্করণ এবারের সিইএসে বড় জায়গা করে নেবে বলে ধারণা বিশ্লেষকদের। বিশেষজ্ঞদের মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ‘ওয়ার্ল্ড মডেল’ প্রযুক্তি রোবটকে বাস্তব পরিবেশ আরও ভালোভাবে বুঝতে সহায়তা করবে। ফলে ভবিষ্যতে ঘর ও কর্মক্ষেত্রে রোবটের ব্যবহার আরও কার্যকর ও বাস্তবসম্মত হয়ে উঠতে পারে।
