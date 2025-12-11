টিকটকে পরিচিত ব্যক্তিদের একই ভিডিও দেখার সুযোগ দিতে নতুন সুবিধা আসছে

ছোট আকারের ভিডিও সহজে তৈরি ও বিনিময়ের সুযোগ থাকায় নিয়মিত টিকটকে নতুন ভিডিও পোস্ট করার পাশাপাশি অন্যদের পোস্ট করা ভিডিও দেখেন অনেকে। আর তাই ব্যবহারকারীদের পছন্দ অনুযায়ী বন্ধু বা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে একই ভিডিও দেখার সুযোগ দিতে ‘শেয়ার্ড ফিড’ নামের নতুন সুবিধা চালু করতে যাচ্ছে টিকটক। নতুন এ সুবিধা কাজে লাগিয়ে শুরুতে দুজন ব্যবহারকারী একে অপরের পছন্দ অনুযায়ী ভিডিও দেখতে পারবেন।
টিকটকের তথ্যমতে, শেয়ার্ড ফিড দুজন ব্যবহারকারীর পছন্দ, দেখা ভিডিও, লাইক ও মন্তব্যের ভিত্তিতে সাজানো হবে। খেলাধুলা, শীতকালীন কার্যক্রম বা দুজনের প্রিয় নির্মাতাদের ভিডিও যেসব বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ মেলে, সেগুলোই ফিডের ওপর থাকবে। তবে শেয়ার্ড ফিডে প্রতিদিন সর্বোচ্চ ১৫টি ভিডিও দেখা যাবে।
টিকটকের শেয়ার্ড ফিড সুবিধাটি অনেকটা ইনস্টাগ্রাম রিলসের ‘ব্লেন্ড’ সুবিধার মতো, যেখানে দুজন ব্যবহারকারীর পছন্দ মিলিয়ে একটি ভিডিও ফিড তৈরি করা হয়। শেয়ার্ড ফিড তৈরির জন্য প্রথমে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ পাঠাতে হবে। আমন্ত্রণ গ্রহণের পর তাঁরা একই ফিড দেখবেন এবং চাইলে মেসেজে তা নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন। সব ভিডিও দেখা শেষে ‘শেয়ার্ড লাইকস’ বিভাগে গিয়ে তাঁরা দেখতে পাবেন কোন ভিডিও উভয়েই পছন্দ করেছেন।
সম্প্রতি টিকটকে ‘শেয়ার্ড কালেকশন’ সুবিধা চালু হয়েছে। সুবিধাটি কাজে লাগিয়ে যেকোনো উৎসবে খাবারের পরিকল্পনা, ঘর সাজানোর ধারণা, কোনো আয়োজন বা উপহারবিষয়ক সব তথ্য পরিবার বা বন্ধুদের জন্য এক জায়গায় গুছিয়ে রাখা যাবে। শেয়ার্ড কালেকশন তৈরি করতে হলে দুজন ব্যবহারকারীকে পরস্পরের অনুসারী হতে হবে। কালেকশনটি ব্যক্তিগতভাবে সীমিত রাখা যাবে। আবার ইচ্ছা করলে পাবলিকও করা যায়।
সূত্র: টেক ক্র্যান্চ