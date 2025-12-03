কম্পিউটার সিটির মেলা শুরু হচ্ছে ৮ ডিসেম্বর

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে দেশের সবচেয়ে বড় কম্পিউটার বাজার বিসিএস কম্পিউটার সিটিতে ৮ ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে ছয় দিনের কম্পিউটার মেলা। ‘সিটি আইটি মেগা ফেয়ার-২০২৫’ নামের এই মেলা চলবে ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আজ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছেন মেলার আয়োজকেরা।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রতিবছরের মতো এবারও মেলায় বিভিন্ন পণ্য কিনে আকর্ষণীয় উপহার, মূল্যছাড়, ক্যাশব্যাকসহ নিশ্চিত উপহার পাওয়া যাবে। টেক সেলিব্রেটি আড্ডাসহ দর্শনার্থীদের জন্য প্রতিদিন আয়োজন করা হবে কনসার্ট ও র্যাফেল ড্র।
বিসিএস কম্পিউটার সিটির সভাপতি আকতার হোসেন খান জানান, মেলায় সর্বশেষ সংস্করণের অত্যাধুনিক কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, মনিটর ও সিসি ক্যামেরাসহ নিত্যনতুন প্রযুক্তিপণ্য বিশেষ ছাড়ে বিক্রির পাশাপাশি ক্রেতা-দর্শনার্থীদের জন্য নানা ধরনের আয়োজন করা হবে। শিশু-কিশোরদের জন্য থাকবে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মেলায় বিনা মূল্যে প্রবেশ করা যাবে।
মেলার আহ্বায়ক মোহাম্মদ জাহেদ আলী ভূঁইয়া জানান, দেশের বৃহত্তম এই কম্পিউটার মেলায় নানা ধরনের অফার ও মূল্যছাড়ে পণ্য কেনা যাবে। মেলার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে রয়েছে বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান আসুস, এপসন, এইচপি, এলডিনিও, লেনোভো, এমএসআই ও টিপি-লিংক। মেলায় নিজেদের পণ্য ও সেবা প্রদর্শন করবে পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানগুলো।