ওয়ার্ডের ফাইল সংরক্ষণে পরিবর্তন আনল মাইক্রোসফট
ওয়ার্ডের ফাইল সংরক্ষণে পরিবর্তন আনল মাইক্রোসফট
প্রযুক্তি

স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়ানড্রাইভে জমা হবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ফাইল

আহসান হাবীব

নথি সংরক্ষণের পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনছে মাইক্রোসফট। এখন থেকে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে তৈরি নতুন নথি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত হবে কোম্পানির ক্লাউড মাধ্যম ওয়ানড্রাইভে। সম্প্রতি ওয়ানড্রাইভ ও কোপাইলট–সংক্রান্ত এক অনুষ্ঠানে এই নতুন সুবিধার ঘোষণা দিয়েছে মাইক্রোসফট। যদিও এটি ছিল তুলনামূলকভাবে ছোট একটি হালনাগাদ। তবে ব্যবহারকারীদের জন্য পরিবর্তনটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

মাইক্রোসফট জানিয়েছে, নতুন এই ক্লাউডভিত্তিক নথি সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালুর ফলে এখন থেকে উইন্ডোজের ওয়ার্ড ডেস্কটপ অ্যাপে (ইনসাইডার সংস্করণে) তৈরি নতুন নথি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়ানড্রাইভে সংরক্ষিত হবে। শুরু থেকেই অটোসেভ সুবিধা চালু থাকবে, ফলে কাজ থাকবে সুরক্ষিত এবং তাৎক্ষণিকভাবে অন্যদের সঙ্গে ভাগাভাগি বা শেয়ার করে নেওয়ার ও একসঙ্গে সম্পাদনার সুযোগ মিলবে। এটি ব্যবহারকারীদের কাজকে করবে আরও নিরাপদ, সহজে শেয়ারযোগ্য ও কোলাবরেশন উপযোগী। অর্থাৎ এখন থেকে ওয়ার্ডে তৈরি নতুন নথি ডিফল্টভাবে ক্লাউডে সংরক্ষিত হবে। মাইক্রোসফট বলছে, এই পরিবর্তনের ফলে ব্যবহারকারীরা তাদের কাজ আরও নিরাপদভাবে সংরক্ষণ করতে পারবেন এবং প্রয়োজনমতো অন্যদের সঙ্গে তা শেয়ার করে নিতে পারবেন।

অনেক ব্যবহারকারীর জন্য এটি নিঃসন্দেহে স্বস্তির খবর। কম্পিউটার হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে বা বিদ্যুৎ চলে গেলে সংরক্ষণ না করা নথি হারানোর ঝুঁকি থাকবে না। আবার ক্লাউডে সংরক্ষণের ফলে যেকোনো যন্ত্র থেকেই নথিতে প্রবেশ বা সম্পাদনা করা যাবে। যেমন, অফিসে তৈরি করা কোনো নথি পরে বাড়িতে বসেই কিংবা মোবাইল ফোন দিয়েও সংশোধন করা সম্ভব হবে।

তবে এই পরিবর্তন নিয়ে কিছু ব্যবহারকারীর মধ্যে গোপনীয়তা–সংক্রান্ত উদ্বেগ থাকতে পারে। কারণ, নথিগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্লাউডে সংরক্ষিত হলে সেগুলো অনলাইন সার্ভারে চলে যাবে। মাইক্রোসফট জানিয়েছে, যারা চান, তাঁরা সেটিংস পরিবর্তন করে লোকাল ড্রাইভে নথি সংরক্ষণের বিকল্প বেছে নিতে পারবেন।

সূত্র: ম্যাশেবল

আরও পড়ুন