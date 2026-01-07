লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে ১১১ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দিল স্মার্ট টেকনোলজিস

লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার শিক্ষার মানোন্নয়ন ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে ১১১ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দিয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির সহযোগী সংগঠন স্মার্ট একাডেমি ও স্মার্ট ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পঞ্চম শ্রেণির ৭৮ জন ও অষ্টম শ্রেণির ৩৩ জন শিক্ষার্থীকে এই বৃত্তি দেওয়া হয়। গতকাল মঙ্গলবার রামগঞ্জে স্মার্ট একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক, সনদ ও উপহারসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লিমিটেড।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম জানান, গত ১২ ডিসেম্বর রামগঞ্জ উপজেলার ৯৫টি স্কুল থেকে সাত শতাধিক শিক্ষার্থী স্মার্ট আয়োজিত বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। সেখান থেকে মেধার ভিত্তিতে ১১১ জন শিক্ষার্থীকে চূড়ান্তভাবে বৃত্তির জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, মোট ৫ লাখ টাকা নগদ বৃত্তির পাশাপাশি প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি সনদ এবং জ্ঞানবিকাশে সহায়ক প্রযুক্তিবিষয়ক বই ফ্রিল্যান্সারের আদর্শলিপি উপহার দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া উভয় শ্রেণির শীর্ষ তিনজন মেধাবী শিক্ষার্থীকে বিশেষ পুরস্কার হিসেবে ২টি ল্যাপটপ ও ২টি ট্যাবলেট কম্পিউটারসহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ দেওয়া হয়েছে।
স্মার্ট একাডেমির অধ্যক্ষ শেখ মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন রামগঞ্জ উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম, স্মার্ট ডিস্ট্রিবিউশনের চেয়ারম্যান খায়রুল বাশার এবং রামগঞ্জ উপজেলা একাডেমিক অ্যাডভাইজার শরিফুল্লাহ আশ শামস।