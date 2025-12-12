ইউটিউব
ইউটিউবে ভিডিও নির্মাতাদের জন্য নতুন সুবিধা আসছে

প্রযুক্তি ডেস্ক

শখের বশে বা অনলাইনে আয়ের জন্য অনেকেই ইউটিউবে চ্যানেল খুলে নিয়মিত ভিডিও প্রকাশ করেন। তবে ইউটিউবে দীর্ঘদিন ভালো মানের ভিডিও প্রকাশ করলেও সেগুলোর শিরোনাম আকর্ষণীয় না হওয়ার কারণে দর্শকদের কাছে জনপ্রিয়তা পায় না। এ সমস্যা সমাধানে একই ভিডিওতে একাধিক ভিন্ন শিরোনাম ও থাম্বনেইল যুক্ত করার সুযোগ চালু করতে যাচ্ছে ইউটিউব। এরই মধ্যে নির্দিষ্ট ভিডিও নির্মাতাদের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে সুবিধাটি উন্মুক্ত করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

ইউটিউব স্টুডিওতে আগে থেকেই ভিডিওর বিভিন্ন থাম্বনেইল তুলনা করার সুবিধা রয়েছে। নতুন সুবিধাটি যুক্ত হলে নির্মাতারা এক ভিডিওতে সর্বোচ্চ তিনটি ভিন্ন শিরোনাম ও থাম্বনেইল যুক্ত করে আপলোড করতে পারবেন। ইউটিউব এসব শিরোনাম ভিডিওটিতে সর্বোচ্চ দুই সপ্তাহ দর্শকদের সামনে প্রদর্শন করবে। যে শিরোনামটি দর্শকদের কাছে বেশি জনপ্রিয়তা পাবে, সেটি পরবর্তী সময়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভিডিওতে যুক্ত করে প্রদর্শন করা হবে।

ভিন্ন শিরোনাম ও থাম্বনেইল যুক্ত করার পরও ভিডিও জনপ্রিয় না হলে নির্মাতাদের দেওয়া প্রথম শিরোনাম স্থায়ীভাবে ভিডিওতে দেখা যাবে। তবে নির্মাতারা চাইলে নিজের পছন্দমতো শিরোনাম নির্বাচন করতে পারবেন। সুবিধাটি প্রাথমিকভাবে শুধু ইউটিউবের ডেস্কটপ সংস্করণে ব্যবহার করা যাবে।

সুবিধাটি চালু হলে ইউটিউবে ভালো মানের কনটেন্ট বা আধেয় নির্মাতাদের তৈরি ভিডিওগুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যাবে। ফলে ভিডিওগুলোর দর্শকসংখ্যা বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সূত্র: দ্য ভার্জ

