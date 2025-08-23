হোয়াটসঅ্যাপ
প্রযুক্তি

হোয়াটসঅ্যাপ ফোনকলে নতুন দুই সুবিধা আসছে

প্রযুক্তি ডেস্ক

তাৎক্ষণিক বার্তা আদান-প্রদানের পাশাপাশি অডিও-ভিডিও কল করা যায় হোয়াটসঅ্যাপে। তাই অনেকেই ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক কাজে নিয়মিত হোয়াটসঅ্যাপে ফোনকল করেন। অনলাইন বৈঠকও করেন কেউ কেউ। তবে কাজে ব্যস্ত থাকার সময় বা ইন্টারনেট সংযোগ না থাকলে হোয়াটসঅ্যাপে চাইলেও অন্যদের করা ফোনকলে কথা বলা যায় না। এ সমস্যা সমাধানে ‘ভয়েস মেইল’ ও ‘মিসড কল রিমাইন্ডার’ সুবিধা চালু করছে হোয়াটসঅ্যাপ।

প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট ডব্লিউআবেটাইনফোর তথ্যমতে, হোয়াটসঅ্যাপের সর্বশেষ অ্যান্ড্রয়েড বেটা সংস্করণে পরীক্ষামূলকভাবে ভয়েস মেইল সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে। এ সুবিধা চালুর ফলে কেউ ফোনকল গ্রহণ না করলে পর্দায় ভয়েস মেসেজ রেকর্ড করার অপশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে যায়। ‘ক্যানসেল’ ও ‘কল এগেইন’ বাটনের মাঝখানে থাকা অপশনটিতে ক্লিক করে সহজেই ভয়েস মেসেজ রেকর্ড করা যাবে। রেকর্ড করা মেসেজটি সঙ্গে সঙ্গেই প্রাপকের কাছে পৌঁছে যাবে এবং তিনি সুবিধামতো সময়ে সেটি শুনতে পারবেন।

হোয়াটসঅ্যাপে বর্তমানে ভয়েস মেসেজ পাঠানো গেলেও ভয়েস মেইল সুবিধাটির কার্যকারিতা কিছুটা ভিন্ন। হোয়াটসঅ্যাপে ভয়েস মেসেজ পাঠানোর আগে প্রতিটি বার্তাই আলাদাভাবে রেকর্ড করতে হয়। তবে ফোনকলের সঙ্গে যুক্ত হতে যাওয়া ভয়েস মেইলের মাধ্যমে সরাসরি ভয়েস মেসেজ রেকর্ড করা যাবে।

ভয়েস মেইলের পাশাপাশি মিসড কল ব্যবস্থাপনা আরও সহজ করতে ‘মিসড কল রিমাইন্ডার’ সুবিধাও চালু করছে হোয়াটসঅ্যাপ। ডব্লিউআবেটাইনফোর তথ্যমতে, নতুন এ সুবিধা ব্যবহারকারীদের মিসড কলের কথা নির্দিষ্ট সময় পরপর মনে করিয়ে দেবে। ফলে কাজের ফাঁকে বা অবসর সময়ে ফোন করা ব্যক্তির সঙ্গে সহজেই যোগাযোগ করা যাবে।

সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে

