হোয়াটসঅ্যাপে চালু হচ্ছে কল হাব, যে সুবিধা পাওয়া যাবে

ব্যবহারকারীদের জন্য ‘কল হাব’ সুবিধা চালু করতে যাচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ। এরই মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপের বেটা সংস্করণ ব্যবহারকারীদের ওপর সুবিধাটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করছে প্রতিষ্ঠানটি। হোয়াটসঅ্যাপের তথ্যমতে, কল হাব নামের সমন্বিত ইন্টারফেস সুবিধাটি কাজে লাগিয়ে ব্যবহারকারীরা এক স্থান থেকেই অডিও বা ভিডিও কল করার পাশাপাশি ফোনকলের সময়সূচি নির্ধারণ, ডায়ালার ব্যবহারসহ বিভিন্ন কন্টাক্ট ব্যবস্থাপনা করতে পারবেন। ফলে যোগাযোগপ্রক্রিয়া বর্তমানের তুলনায় আরও সহজ ও সময়সাশ্রয়ী হবে।
হোয়াটসঅ্যাপ জানিয়েছে, কল হাবে বার্তা বিনিময়, ভিডিও ও অডিও কলসহ ফোনকলের সময়সূচি নির্ধারণের সব সুবিধা এক জায়গায় পাওয়া যাবে। অ্যান্ড্রয়েডের পাশাপাশি আইওএস ব্যবহারকারীরাও শিগগিরই এই কল হাব সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন। এরই মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপের ২৫.২৭.৭৩ আইওএস সংস্করণে কল হাব সুবিধা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। কল হাবের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা হোয়াটসঅ্যাপে সহজেই ডায়ালার চালু, কলের সময়সূচি নির্ধারণ বা নতুন কল সবকিছু এক জায়গা থেকেই করতে পারেন।
কল হাবের পাশাপাশি হোয়াটসঅ্যাপের অ্যান্ড্রয়েড বেটা সংস্করণে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে নতুন শর্টকাট সুবিধা। শর্টকাটটির ওপরের ডান পাশে থাকা ‘+’ আইকনে ট্যাপ করলেই ব্যবহারকারীরা ৩১ জন ব্যক্তির সঙ্গে দ্রুত গ্রুপ কল শুরু করতে পারবেন বা ব্যক্তিগত কল করতে পারবেন। ফলে ব্যক্তিগত যোগাযোগ থেকে শুরু করে পেশাগত সভা সব ক্ষেত্রেই শর্টকাটটি বেশ কার্যকর হবে।
হোয়াটসঅ্যাপের নতুন বেটা সংস্করণে আলাদা ডায়ালার শর্টকাটও যুক্ত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা ফোন নম্বর সংরক্ষণ না করেই সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপে নিবন্ধিত অন্য নম্বরে কল করতে পারবেন। এ ছাড়া উন্নত ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্ট শনাক্তকরণ ব্যবস্থাও যুক্ত হয়েছে বেটা সংস্করণটিতে। নতুন এ সুবিধা কাজে লাগিয়ে নির্দিষ্ট নম্বর সত্যিই হোয়াটসঅ্যাপের অনুমোদিত ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্ট কি না তা জানা যাবে। শিগগিরই সুবিধাগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হতে পারে।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস