উত্তরায় গেমিং ফ্ল্যাগশিপ স্টোর চালু করল ইনফিনিক্স

নিজেদের তৈরি বিভিন্ন মডেলের স্মার্টফোনে হালনাগাদ সংস্করণের গেম খেলার সুযোগ দিতে রাজধানীর উত্তরায় সেন্টার পয়েন্টে গেমিং ফ্ল্যাগশিপ স্টোর চালু করেছে ইনফিনিক্স। ফ্ল্যাগশিপ স্টোরটিতে একটি গেমিং জোন রয়েছে, যেখানে যেকোনো ব্যক্তি বিনা মূল্যে প্রতিষ্ঠানটির তৈরি স্মার্টফোনে পছন্দের গেম খেলতে পারবেন। আজ শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ইনফিনিক্স বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গতকাল শুক্রবার চালু হওয়া গেমিং ফ্ল্যাগশিপ স্টোরটিতে বিনা মূল্যে একক বা দলগতভাবে ইনফিনিক্সের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন গেমিং স্মার্টফোনে গেম খেলা যাবে। দেশের মোবাইল গেমিং সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিতে তরুণদের জন্য উন্মুক্ত এই কমিউনিটি স্পেস তৈরি করেছে ইনফিনিক্স।
ইনফিনিক্স জানিয়েছে, এই গেমিং ফ্ল্যাগশিপ স্টোরটি মূলত কমিউনিটি কেন্দ্রিক প্ল্যাটফর্ম, যেখানে গেমাররা ইনফিনিক্স স্মার্টফোনের কার্যক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে পারবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।