উইন্ডোজ ১০-এর সহায়তা সমর্থন শেষ হচ্ছে অক্টোবরে, তবে

আগামী ১৪ অক্টোবরের পর উইন্ডোজ ১০ অপারেটিং সিস্টেমের জন্য আর কোনো সফটওয়্যার হালনাগাদ, নিরাপত্তা সংশোধনী বা কারিগরি সহায়তা দেবে না মাইক্রোসফট। ব্যবহারকারীদের দ্রুত উইন্ডোজ ১১-তে হালনাগাদ করার পরামর্শও দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এর ফলে উইন্ডোজ ১০-এর সমর্থন শেষ হওয়ার সময় যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই দুশ্চিন্তা বাড়ছে ব্যবহারকারীদের মধ্যে। তবে ইউরোপে বসবাসকারী উইন্ডোজ ১০ ব্যবহারকারীদের জন্য আরও এক বছর বিনা মূল্যে বাড়তি সহায়তা সমর্থন দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে মাইক্রোসফট। মূলত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) আইন মানতে গিয়ে উইন্ডোজ ১০ আপডেট চালু রাখতে বাধ্য হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের কঠোর ডিজিটাল মার্কেটস অ্যাক্ট (ডিএমএ) অনেক দিন ধরেই বড় বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের ওপর বিভিন্ন বিষয়ে চাপ তৈরি করছে। এই আইনের কারণেই অ্যাপল আইফোনে ইউএসবি সি চার্জিং পোর্ট চালু করতে বাধ্য হয়েছে। এবার একই আইনের কারণে উইন্ডোজ ১০–এর সহায়তা নীতি পরিবর্তন করছে মাইক্রোসফট। প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট উইন্ডোজ সেন্ট্রাল জানিয়েছে, মাইক্রোসফটের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ইইউ অঞ্চলের ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অন্তত আরও এক বছর উইন্ডোজ ১০ আপডেট দেওয়া হবে। তবে উত্তর আমেরিকা, এশিয়া বা অন্যান্য অঞ্চলের ব্যবহারকারীদের জন্য এই সুযোগ থাকছে না।
সফটওয়্যার হালনাগাদ, নিরাপত্তা সংশোধনী বা কারিগরি সহায়তা বন্ধ হলেও উইন্ডোজ ১০ কম্পিউটারে ব্যবহার করা যাবে, তবে বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি হবে। ফলে সাইবার অপরাধীরা সহজেই এসব কম্পিউটারে সাইবার হামলা করতে পারবে। ধারণা করা হচ্ছে, বর্তমানে বিশ্বজুড়ে এক কোটির বেশি কম্পিউটারে উইন্ডোজ ১০ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করা হচ্ছে। আর তাই একাধিক ভোক্তা অধিকার সংগঠন উদ্বেগ প্রকাশ করে মাইক্রোসফটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সত্য নাদেলাকে চিঠি লিখে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানিয়েছে। তাদের মতে, বিকল্প কোনো সমাধান ছাড়া হঠাৎ সহায়তা সমর্থন বন্ধ করলে কোটি কোটি উইন্ডোজ ব্যবহারকারী সাইবার হামলার ঝুঁকিতে পড়বেন। শুধু সাইবার নিরাপত্তাই নয়, পরিবেশগত প্রভাব নিয়েও শঙ্কা রয়েছে।
সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান ইসেটের তথ্যমতে, সফটওয়্যার হালনাগাদ, নিরাপত্তা সংশোধনী বা কারিগরি সহায়তা শেষ হওয়ার পর অনেক ব্যবহারকারীকে বাধ্য হয়ে নতুন কম্পিউটার কিনতে হবে। এতে পুরোনো কম্পিউটার অকার্যকর হয়ে বিপুল পরিমাণ ই-বর্জ্য তৈরি হবে। ফলে সাইবার নিরাপত্তাঝুঁকির পাশাপাশি পরিবেশের ওপর নতুন চাপ তৈরি হবে।
প্রসঙ্গত, যাঁরা আরও কিছুদিন উইন্ডোজ ১০ ব্যবহার করতে চান, তাঁদের জন্য ইএক্সটেন্ডেড সিকিউরিটি আপডেটস (ইএসইউ) সুবিধা চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মাইক্রোসফট। ব্যবহারকারীরা চাইলে অর্থের বিনিময়ে বা নির্দিষ্ট শর্ত মেনে ২০২৬ সালের ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত বিনা মূল্যে ইএসইউ সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন।
সূত্র: নিউজ১৮